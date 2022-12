CRM: Calendário do Campeonato Ralis Coral da Madeira com alterações pontuais | AutoSport

Já está definido o Calendário do Campeonato Ralis Coral da Madeira, tem as mesmas sete provas de 2022, mas com algumas alterações de ordem e data. A competição volta a arrancar com o Rali São Vicente, duas semanas depois deste ano, seguem-se os ralis da Calheta e Ribeira Brava exatamente na mesma altura, e desta feita temos o Rali do Marítimo/Município do Machico antes do Rali vinho Madeira, depois de ter sido o Faial este ano. A razão é simples, vão a essa prova, normalmente, muitos concorrentes do continente preparar o Rali Vinho Madeira.

Segue-se o Rali Vinho Madeira, sempre na mesma altura, com a competição a terminar com os ralis Municípios Câmara de Lobos e Funchal e em 2023 com o Rali 100 à Hora, duas semanas depois da data de 2022. Os pisos, como sempre, são todos em asfalto.

Provas/eventos Datas Organizador

XV Rali São Vicente 14 a 15 abril C.D.Nacional

XIX Rali da Calheta 6 a 7 maio C. S. Madeira

Rali Ribeira Brava 2 a 3 junho A.C.C. Santacruz

Rali do Marítimo / Município do Machico 14 a 15 julho C.S. Marítimo

Rali Vinho Madeira 3 a 5 agosto C.S.Madeira

Rali Municípios Câmara de Lobos e Funchal 22 a 23 setembro C.D.Nacional

Rali 100 à Hora 27 a 28 outubro C.A.100 à Hora