CRM: Calendário do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2023 muda pouco | AutoSport

Já é conhecido o Calendário 2023 do Campeonato de Ralis Coral da Madeira, tem as mesmas sete provas, mas com algumas alterações. As primeiras provas são exatamente as mesmas de 2022, mais

ou menos nas mesmas datas, a que muda, é a que antecede o Rali Vinho Madeira. Este ano foi o Rali do Faial, no próximo será Rali do Marítimo/Município de Machico a poder receber concorrentes continentais como preparação da prova Rainha da Ilha. A competição termina com os Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos e Rali 100 à Hora, que no próximo ano encerra a competição..

Calendário de 2023 do Campeonato de Ralis Coral da Madeira:

• 14 e 15 abril – Rali Município de São Vicente – Clube Desportivo Nacional

• 6 e 7 maio – Rali da Calheta – Club Sports da Madeira

• 2 e 3 junho – Rali da Ribeira Brava – Automóvel Clube do Concelho de Santa Cruz

• 14 e 15 julho – Rali do Marítimo/Município de Machico – Clube Sport Marítimo

• 3 a 5 agosto – Rali Vinho da Madeira – Club Sports da Madeira

• 22 e 23 setembro – Rali Municípios do Funchal e Câmara de Lobos – Clube Desportivo Nacional

• 27 e 28 outubro – Rali 100 à Hora – 100 à Hora da Madeira