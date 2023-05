Campeonato dos Açores de Ralis prossegue com o Além Mar Rali | AutoSport

São 23 os concorrentes inscritos para o Além Mar Rali, terceira prova do Campeonato dos Açores de Ralis e etapa final do Troféu de Ralis de Terra dos Açores. A lista publicada hoje pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting é pautada por uma grande qualidade e integra os principais interessados no campeonato, todos em viaturas Rally2.

Na estrada dentro pouco mais de uma semana estarão o líder da competição, Rúben Rodrigues, e Luis Miguel Rego, ambos em Skoda Fabia Rally2 Evo, Pedro Câmara com Citroën C3 Rally2 e Bruno Amaral com Ford Fiesta R5. Depois das vitórias de Ricardo Moura no Azores Rallye e Rúben Rodrigues no Faial, o campeão Luis M. Rego procura o seu primeiro triunfo do ano e Pedro Câmara um bom resultado numa prova em que mostrou excelentes prestações em 2022.

A competição entre as equipas com viaturas de duas rodas motrizes também será animada pois em disputa estarão Bruno Tavares em Citroën C2 R2 Max, Filipe Marques com Peugeot 208 R2, Rúben Santos em Peugeot 106, Marco Soares num Citroën Saxo ou Rui Torres ao volante de Ford Escort RS. Estes são alguns dos nomes que visam a vitória final no Troféu de Ralis de Terra dos Açores, competição onde também estarão em destaque Hugo Alcântara em Citroën Saxo, David Paiva em Peugeot 306 GTi ou João Faria com Peugeot 206 RC.

O Além Mar Rali, sediado na Lagoa e com centro operacional na Auto Central, prevê a disputa de duas passagens pela Além Mar Street Stage na noite de sexta-feira, 26 de maio, e ronda dupla por Lagoa de São Brás, Coroa da Mata e Mediana durante o sábado, 27 de maio. A consagração dos vencedores ocorrerá no pódio colocado no Largo Nossa Senhora da Graça, em zona central da cidade anfitriã.