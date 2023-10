CRA, XII Picowines Rali: Rúben Rodrigues impõe ritmo inicial | AutoSport

Finalizada que está a primeira prova especial de classificação desta 12ª edição do Picowines Rali e única deste primeiro dia de prova, a liderança na tabela de classificação pertence à dupla da Auto Açoreana Racing, composta por Rúben Rodrigues e Estevão Rodrigues aos comandos do Škoda Fabia Rally2 evo, eles que foram os mais rápidos em Largo Cardeal Costa Nunes/Areia Larga (2.00km) ao registar a marca de 1:58.2 impondo já desde cedo o seu ritmo e a colocar pressão sobre a concorrência. Os irmãos Rodrigues, líderes do campeonato por 13,5 pontos, dependem apenas da sua prestação para recuperarem o título de campeões dos Açores de ralis.

A procurarem contrariar o favoritismo quanto à decisão da vitória no campeonato, os campeões dos Açores de ralis em título Luís Miguel Rego e Jorge Henriques, ao volante do Škoda Fabia Rally2 evo com as cores do Team Além Mar, não conseguiram entrar como desejariam no rali e averbaram o segundo melhor tempo nesta PE1, concluindo o troço com mais 0.4 segundos acumulados que os líderes do rali e do campeonato.

A fechar o pódio no final deste primeiro dia de prova e líderes entre os concorrentes do Troféu de Ralis de Asfalto dos Açores, a dupla oriunda da ilha da Madeira, Filipe Pires e Vasco Mendoça, tripulando o habitual Mitsubishi Lancer Evolution X somaram mais 7.7 segundos que os mais rápidos, mostrando um andamento forte, tal como nos acostumaram desde que visitam os Açores para disputar ralis de asfalto. No 4º posto da geral e mais rápidos entre os concorrentes que pontuam para o Campeonato dos Açores de Ralis 2RM, Filipe Marques e Edgar Silva em Peugeot 208 R2 mostraram ao que vinham e concluíram em 2:11.2 os 2.00km de Largo Cardeal Costa Nunes/Areia Larga, eles que lideram o campeonato entre os concorrentes com carros de viatura não integral por 8 pontos e dependem apenas de si para vencerem pela primeira vez esta competição.

Os segundos mais velozes no que aos concorrentes que tripulam viaturas de duas rodas motorizes diz respeito, a dupla micaelense composta por Bruno Tavares e João Costa que tripula o Citroën C2 R2 Max demorou mais 1.3 segundos a percorrer o primeiro troço deste XII Picowines Rali, antevendo uma luta animada até ao final do rali com a dupla faialense do Peugeot 208 R2.

No lugar mais baixo do pódio entre os concorrentes que competem por este campeonato, posicionaram-se Carlos Andrade e Paulo Jesus (Renault Clio RS), eles que procuram melhor prestação do que na última edição deste rali onde foram vítimas de despiste na PE2, registando mais 6.2 segundos que Filipe Marques e Edgar Silva.

O XII Picowines Rali volta à estrada amanhã pelas 10:30 com a caravana do rali a percorrer os 12.34km de Caminho da Fonte/Santa Luzia, neste que será o primeiro troço do segundo e último dia do rali que decidirá os campeões dos Açores de ralis de 2023.