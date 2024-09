CRA, Rali Além Mar/Ilha Lilás: Luis Miguel Rego bate Rúben Rodrigues por 0.6s

O campeonato açoriano de ralis regresso à estrada e Luis Miguel Rego, em Skoda Fabia Rally2 Evo, obteve o seu segundo triunfo do ano…pela escassa margem de 0.6s depois de uma grande luta e com o vencedor a passar para a frente do rali apenas no antepenúltimo troço…

Depois de se ter imposto em Santa Maria, o piloto da AlémMar conseguiu reequilibrar as contas do campeonato numa fase em que este entra na sua fase final. Sediado em Angra do Heroísmo, o Rali Ilha Lilás foi o quarto evento do ano e prova bastante animada no que toca à disputa da vitória absoluta que só ficou resolvida após terem sido cumpridas as 11 classificativas do programa que se estendeu por dois dias.

Campeão em título, Ruben Rodrigues venceu a primeira classificativa, mas o seu rival foi o melhor na seguinte e concluiu o primeiro dia de competição na frente da classificação. Rodrigues, com Skoda Fabia RS Rally2, foi o mais veloz nos dois primeiros troços cronometrados de sábado e retomou a liderança. No entanto, Rego seria o melhor na PE 5 e não só mostrou que estava ali para discutir até final a primazia bem como quebrou a hegemonia do líder do campeonato nessa fase da corrida. Com a última secção por cumprir, os dois primeiros estavam separados por 3,6 segundos com vantagem para o piloto da Auto Açoreana.

Se Rodrigues foi quem obteve o melhor resultados nos troços da manhã, o futuro vencedor ia dominar os acontecimentos à tarde. Rego foi o mais rápido nas duas primeiras classificativas dessa fase e passou para a frente da classificação. O campeão reagiu e retomou o comando na penúltima classificativa desta organização do TAC. À entrada para a última especial, Power Stage, 0,8 segundos separavam os dois primeiros. Rego impôs-se nesse troço cronometrado e acabou por vencer com a magra vantagem de 0,6 segundos. Bruno Amaral, com um Ford Fiesta R5, ocupou o lugar mais baixo do pódio a mais de 2 minutos dos pilotos da frente.

Com este resultado, os candidatos ao título estão separados por 2 pontos quando ainda faltam disputar dois eventos, Pico e Azores, pois, tudo indica, o Além Mar Rali não deverá se realizar devido à situação interna do Grupo Desportivo Comercial e pela redução dos apoios do governo local após o incêndio no hospital de Ponta Delgada.

No domínio das duas rodas motrizes, Rafael Botelho dominava os acontecimentos até se despistar com o seu Peugeot 208 Rally4 na PE 5. Quem herdou o comando foi Henrique Moniz, numa viatura idêntica, posição que manteve até final. Nos lugares imediatos desta categoria classificaram-se Filipe Marques num Peugeot 208 R2 e Max Salvador em Citroën C2 R2 Max.

O Rali Ilha Lilás ficou marcado por um grande número de abandonos, 20, muitos dos quais devido a despiste ou saída de estrada. Entre estes, destaque para o acidente da dupla Cláudio Bettencourt/Luis Boiça cujo Peugeot 208 Rally4 ardeu completamente e obrigou à hospitalização do navegador que sofreu algumas queimaduras. O campeonato, que regressa à estrada a 18 e 19 de outubro no Pico, é liderado por Ruben Rodrigues com 101 pontos, seguido de Luis Miguel Rego, com 99. O lote dos cinco primeiros classificados inclui ainda Henrique Moniz, 46, Rafael Botelho, 45, e Bruno Amaral, 38.

