CRA: Play regressa com Pedro Câmara Jr. ao volante
A marca açoriana Play está de regresso ao Campeonato Regional dos Açores de Ralis em 2026, associando-se ao jovem piloto Pedro Câmara Jr. numa parceria que simboliza uma nova etapa no automobilismo regional.
Após alguns anos afastada da competição, a Play volta aos troços açorianos, retomando uma ligação antiga ao desporto motorizado da região, onde construiu um percurso relevante ao longo de várias décadas. O regresso faz-se ao lado de Pedro Câmara Jr., num projeto que alia renovação geracional e continuidade histórica.
A dimensão simbólica da parceria ganha ainda maior significado pelo facto de o pai do piloto ter sido um dos nomes que representou a marca no passado. Assim, a temporada de 2026 não assinala apenas a evolução competitiva do jovem açoriano, mas também a reentrada oficial de uma insígnia com forte identidade regional no panorama dos ralis.
A iniciativa reforça a aposta na juventude e na valorização do automobilismo nos Açores, numa época que se antevê marcada por elevada competitividade e forte envolvimento do público.
Pedro Câmara Jr. destacou o simbolismo deste momento:
“É um enorme orgulho representar a Play no Campeonato Regional dos Açores. Trata-se de uma marca com uma história muito forte no automobilismo açoriano e é uma honra poder fazer parte deste regresso. Depois de tantos grandes nomes terem passado pela Play, incluindo o meu pai, poder agora vestir estas cores é um sonho tornado realidade. Ser eu a marcar este regresso da Play aos ralis é uma grande responsabilidade, mas também uma motivação extra para trabalhar e cumprir com todos os objetivos delineados.”
