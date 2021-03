CRA: Play Racing confirma presença com Pedro Antunes

A Fábrica de Tabaco Micaelense em estreita colaboração com a Citroen Racing e a Sports & You tem a honra de anunciar que participará no Campeonato dos Açores de Ralis, edição de 2021, através da equipa Play Racing.

O projecto contará com o apoio de importantes marcas e empresas como a Pirelli, Autatlantis, Panazorica, Transinsular, ETE Logística e outras que serão oportunamente anunciadas.

Neste ano a dupla que estará ao volante do Citroen R5 Rally 2 serão os vencedores da edição de 2020 da Peugeot Rally Cup Ibérica, Pedro Antunes e Pedro Alves. Os objectivos estabelecidos para este novo ano de competição passam por manter e se possível reforçar a competitividade nas provas açorianas, lutando sempre pelos lugares cimeiros da classificação.

Pedro Antunes nasceu em Torres Vedras há 27 anos. Iniciou-se no mundo do desporto motorizado em 2014 em provas de todo o terreno. Estreou-se nos ralis em 2015. Em 2016 participou em dois campeonatos, o troféu Citroen DS3 R1 e o campeonato FPAK, sendo vencedor da categoria duas rodas motrizes. Em 2017 participa pela primeira vez no campeonato nacional de ralis de duas rodas motrizes sagrando-se campeão no ano de estreia. Em 2018 participou pela primeira vez na Peugeot Rally Cup Ibérica terminando em 3º lugar. Em 2019 fez algumas provas no campeonato europeu de ralis, ainda assim logrando um honroso 5º lugar. Em 2020 venceu a Rally Cup Ibérica num lote extenso de pilotos de diversas origens, demonstrando grande capacidade competitiva.

Esta conjugação de esforços entre a FTM, a Citroen Racing e a Sports & You é também uma forma de contribuir a que, num período difícil a todos os níveis, haja motivo para celebrar o desporto e esperança num melhor futuro.