CRA: Calendário de provas Campeonato Açores de Ralis só com uma troca | AutoSport

O Calendário de provas Campeonato Açores de Ralis de 2023 tem as mesmas sete provas com uma alteração: a prova de encerramento será o PicoWines Rali ao invés do Além Mar – Rali Ilha Lilás na Ilha Terceira. A competição arranca com o Azores Rallye a 24 a 25 março na mesma altura da prova de 2022, com a já conhecida importante alteração, pois não conta para o Europeu de Ralis nem para o Campeonato de Portugal de Ralis.

Provas/eventos Datas Organizador Piso

Azores Rallye 24 a 25 março G.D. Comercial TERRA

XXXIV Além Mar Rali – Ilha Azul 21 a 22 abril C.A. Faial TERRA

Além Mar Rali 16 a 17 junho G.D. Comercial TERRA

XXIII Além Mar Rali TAC 7 a 8 julho Terceira A.C. ASFALTO

Rali de Santa Maria 11 a 12 agosto Asas Atlântico ASFALTO

XXIV Além Mar – Rali Ilha Lilás 29 a 30 setembro Terceira A.C ASFALTO

PicoWines Rali 20 a 21 outubro Pico A.C. ASFALTO