CRA, Além Mar Rali: Rafael Botelho na frente | AutoSport

Rafael Botelho lidera o Além Mar Rali depois de cumpridas as duas primeiras secções do programa. O piloto do Skoda Fabia R5 assumiu o comando da classificação quando venceu a primeira classificativa deste segundo dia de competição e, mesmo tendo sido Luís Miguel Rego o mais veloz nas passagens por Mediana/Macela e Remédios/Lagoa, mantém a liderança com um avanço de 3,0 segundos para os seus perseguidores.

Luis Miguel Rego é segundo e o seu rival Rúben Rodrigues está na posição imediata, com 8,9 segundos a separarem os dois candidatos ao título açoriano de ralis de 2021. Pedro Câmara abandonou devido a avaria mecânica no segundo troço cronometrado da manhã. Pedro Vale é quarto com um Mitsubishi Lancer Evo IX e no lugar seguinte está Henrique Moniz com um Mitsubishi Lancer Evo VIII.

Ontem, a disputa da super-especial de abertura do Além Mar Rali trouxe ainda maior expetativa à disputa do título açoriano de ralis pois ambos os candidatos ao cetro, Luis Miguel Rego e Rúben Rodrigues, averbaram exatamente o mesmo tempo, 1:34.9, naquele troço cronometrado urbano a que ocorreu muito público. Rafael Botelho foi terceiro a 1,2 segundos dos homens da frente enquanto Pedro Câmara arranca amanhã com uma desvantagem de 2,2 segundos. Henrique Moniz e Pedro Vale, quinto e sexto, respetivamente, antecedem o piloto mais rápido do TRTA, Hugo Alcântara.