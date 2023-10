CRA, Além Mar Rali Ilha Lilás: Triunfo de Rúben Rodrigues, título decide-se na última prova | AutoSport

Rúben Rodrigues esteve sempre na frente do Além Mar Rali Ilha Lilás, penúltima prova do campeonato açoriano da modalidade, cumprida este fim de semana na ilha Terceira. O piloto com o Skoda Fabia Rally2 Evo da Auto Açoreana esteve muito bem na noite de sexta-feira onde ganhou um avanço de 27,3 segundos para o seu principal adversário. Tal vantagem permitiu que efetuasse o segundo dia em modo de gestão e conseguisse cruzar a linha de chegada ainda com mais de 15 segundos a seu favor.

Esta vitória permite ao seu irmão e navegador, Estevâo Rodrigues, assegurar o título deste ano.

A segunda posição foi ocupada ao longo de toda a prova por Luís M. Rego que, contudo, praticamente hipotecou as suas hipóteses de sucesso logo na classificativa inaugural, em que perdeu mais de 27 segundos, devido ao nevoeiro, para o seu rival na corrida ao cetro.



O piloto com o Skoda Fabia Rally2 Evo da Além Mar ainda tentou reagir no sábado mas o tempo recuperado nunca lhe permitiu, em condições normais, a poder aspirar ao triunfo. Agora, para revalidar o título, terá de vencer o último evento da época e esperar que Rodrigues não seja segundo.

O lugar mais baixo do pódio ficou uma vez mais na posse de Bruno Amaral que, com o habitual Ford Fiesta R5, ficou, contudo, já a grande distância dos primeiros. Filipe Pires realizou, com o seu Mitsubishi Lancer Evo X, toda a prova em recuperação e conseguiu ascender da 27ª posição, que ocupava após o primeiro troço cronometrado, ao quarto posto em que cruzou a linha de meta em Angra do Heroísmo.

O melhor entre os utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes foi Filie Marques em Peugeot 208 R2, bastante na frente de Bruno Tavares, com um Citroën C2 R2 Max. Último campeão açoriano originário da Terceira, Gustavo Louro regressou à competição neste rali com um Mitsubishi Lancer Evo IX e chegou a ser segundo. Foi depois caindo na classificação e era quarto quando desistiu, na PE 5, devido a problemas mecânicos. O campeonato açoriano de ralis termina a 20 e 21 de outubro no Pico.