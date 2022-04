CPR, Rali Terras d’Aboboreira, PE2: Josh McErlean líder, Armindo Araújo na frente do CPR | AutoSport

Josh McErlean/James Fulton (Hyundai i20 N Rally2) foram os mais rápido na segunda especial do Rali Terras d’Aboboreira, batendo Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally2 evo), por 0.8s. Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) foram terceiros na frente de Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai i20 N Rally2), que terminaram a especial na frente de José Pedro Fontes/Inês Ponte (Citroën C3 Rally2) e Miguel Correia/Jorge Carvalho (Skoda Fabia Rally2 evo).

Desta forma, na classificação geral o novo líder do rali é agora Josh McErlean (Hyundai i20 N Rally2) , com 1.5s de avanço para Armindo Araújo (Skoda Fabia Rally2 evo).

Bruno Magalhães (Hyundai i20 N Rally2) é terceiro a 2.1s, com Miguel Correia (Skoda Fabia Rally2 evo) a ceder neste troço algum tempo, o que o relegou de primeiro para a quarta posição da geral, perdendo três posições.

Ricardo Teodósio (Hyundai i20 N Rally2) é quinto a 3.9s da frente com José Pedro Fontes (Citroën C3 Rally2) já um pouco mais afastado, a 11.2s. Ou seja, partindo do princípio que a super especial que ainda falta hoje não muda muito o que temos neste momento, estão neste momento quatro pilotos separados por 3.9s, 2.4s se considerarmos só os concorrentes do CPR, o que é… nada.

Tudo ainda muito equilibrado, sendo que quem partiu mais atrás não conseguiu aproveitar a estrada mais limpa para ‘cavar’ maiores diferenças, até porque o troço Baião vida Natural é curto, tem apenas 8.92 Km, sendo que amanhã as coisas mudam, pois dos seis troços que ficam a faltar (depois da super especial) quatro deles têm entre 15 e 16 Km.

Apesar do azar da falsa partida, Armindo Araújo é para já o melhor dos concorrentes que pontuam para o CPR, e se nada mudar significativamente na super especial, poderá ser o segundo na estrada manhã. Beneficia das linhas do piloto irlandês, que é rápido, pelo que a esse nível é menos mau.

Já ficou o claro sinais que a luta pelo triunfo, do CPR, se resume a dois Skoda e a dois Hyundai, a não ser que José Pedro Fontes tire um coelho da cartola.

Sétimo posto para Pedro Meireles/Pedro Alves (Hyundai i20 N Rally2), que estão a 15.9s da frente com Pedro Almeida/Mário Castro (Skoda Fabia R5 evo) logo atrás a 16.5s.

Diogo Salvi e Miguel Ramalho (Skoda Fabia Rally2) são nonos na frente de Rakan Al-Rashed/Hugo Magalhães (Volkswagen Polo GTI R5).

Lucas Simões/Nuno Almeida (Hyundai i20 R5) passaram nesta especial para a frente de Paulo Meireles/Marcos Gonçalves (Hyundai i20 N Rally2).

Seguem-se Daniel Nunes/Nuno Ribeiro (Ford Fiesta Rally3), Paulo Neto/Vítor Hugo (Skoda Fabia Rally2 evo) e Gil Antunes/Diogo Correia (Dacia Sandero R4).

Nos das rodas motrizes do CPR, Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) lideram 0.4s na frente de Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4) com Luís Morais/Helena Maia (Peugeot 208 Rally4) já a 37.5s.

