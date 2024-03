CPR, Rali do Algarve: Hugo Lopes conquista vitória nas 2RM | AutoSport

Depois de conhecida a correção de tempos determinada pelo Diretor de Prova do Rali do Algarve, está alterada a classificação geral referente aos concorrentes do CPR Duas Rodas Motrizes, com o triunfo a sorrir a Hugo Lopes/Magda Oliveira (Peugeot 208 Rally4), com o tempo final de 1:08:31.3s.

João Andrade/Pedro Santana (Peugeot 208 Rally4) alcançaram o segundo lugar, terminando a prova com a diferença de 1:30s para a dupla vencedora, enquanto Ricardo Sousa/Luís Marques (Peugeot 208 Rally4) fechou as posições de pódio.

Daniel Nunes/José Janela (Peugeot 208 Rally4) e Pedro Pereira/João Aguiar (Peugeot 208 Rally4) fecharam o top 5 nas 2RM.

Hugo Lopes começou por liderar a classificação do Rali do Algarve, mas Gonçalo Henriques/Gonçalo Cunha (Renault Clio Rally4) passou para a primeira posição entre os concorrentes às Duas Rodas Motrizes na primeira especial de hoje, a passagem inaugural por Sines. Ainda que fosse por pouco tempo, uma vez que a dupla do Renault Clio Rally4 teve problemas com o diferencial no troço seguinte, ficando de fora do resto da prova. Hugo Lopes e a sua navegadora Magda Oliveira voltaram a assumir a frente da classificação, passando a ter em Daniel Nunes e José Janela, a dupla mais perto e que mais podia ameaçar o primeiro lugar. A margem entre as duas duplas foi crescendo até aos 25,6s antes da Power Stage e na última especial, depois da correção dos tempos, Daniel Nunes caiu na classificação, terminando em quarto.

