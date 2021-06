CPR, Rali de Castelo Branco, José Pedro Fontes: “Vamos continuar ao ataque” | AutoSport

Disputou-se esta tarde a primeira das duas etapas que compõem a edição de 2021 do Rali de Castelo Branco, terceira prova do Campeonato de Portugal de Ralis e a primeira em pisos de asfalto.

A equipa Citroën Vodafone Team assegurou a liderança provisória da prova, com José Pedro Fontes/Inês Ponte a vencerem a primeira e terceira especiais. A dupla entrou ao ataque e rubricou a melhor marca nos 16,31Km da especial Vilas Ruivas 1, com 0,4 de vantagem sobre o segundo classificado. Apesar ter ficado em segundo na especial seguinte (Foz do Cobrão), José Pedro Fontes conseguiu recuperar e fechou o dia com novo triunfo, na segunda passagem por Vilas Ruivas, colocando-se o Citroën C3 Rally2 na liderança, com um segundo de vantagem para o segundo classificado.

Desta forma, é com natural otimismo que a equipa encara a etapa de amanhã, que conta com mais quatro especiais e um total de pouco mais de 50 quilómetros. “Entrámos com um bom ritmo, e fizemos uma escolha de pneus perfeita. Amanhã somos os primeiros da estrada e isso é bom! Vamos continuar ao ataque,” referiu José Pedro Fontes à chegada ao Parque de Assistência em Castelo Branco.

A especial de Dáspera – Sesmo – Salgueiral 1 (12,24 km) abre as hostilidades na manhã deste domingo, seguindo-se a Sto. André das Tojeiras 1, com 13,96 km. Da parte da tarde realizam-se as segundas passagens pelas classificativas da manha, às 14h36 e 15h09.