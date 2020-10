CPR, Bruno Magalhães: “Toda a equipa está motivada para tentar vencer este rali”

O Campeonato de Portugal de Ralis entra na fase das decisões com o Team Hyundai Portugal na luta por mais um título na principal competição do desporto automóvel português. Bruno Magalhães e Carlos Magalhães partem para a sexta e penúltima prova da temporada na frente do campeonato, depois de um Rali Vidreiro Centro de Portugal atípico e que pouco alterou entre os principais candidatos à vitória: “Com o Rali Terras D’Aboboreira iniciamos a fase decisiva da temporada”, começou por dizer Bruno Magalhães, que este ano já venceu as provas do CPR na Madeira e no Alto Tâmega. “Será um regresso aos ralis de terra, um piso onde já não competimos desde finais de fevereiro. Fizemos recentemente um teste para readaptação à terra e as sensações com o nosso Hyundai i20 R5 foram muito positivas. Toda a equipa está bastante motivada para tentar vencer este rali e aumentar a vantagem antes da decisão do campeonato, no Algarve”, referiu o tricampeão nacional e vice campeão da Europa.