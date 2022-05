CPR 2RM, Rali de Portugal, Luís Morais: “esta época de estreia está a exceder as minhas expectativas” | AutoSport

Estreando a seu lado Paulo Silva, o piloto de Lousada rubricou uma performance onde à intensidade aliou a inteligência tática, ultrapassando a extrema dureza da etapa onde se decidiu a competição reservada ao campeonato de Portugal de Ralis Duas Rodas Motrizes e à Peugeot Rally Cup Ibérica.

O lousadense não se deixou intimidar nem pelo facto de ser a sua estreia absoluta no ‘Melhor Rali do Mundo’, nem pelo autêntico ‘inferno’ em que se transformaram as especiais em terra do centro do país, palco da 1ª etapa do Vodafone Rali de Portugal 2022.

Pela frente Luís Morais e Paulo Silva, que iniciaram na prova do ACP a sua parceria, tinham 9 especiais, num total de cerca de 125 quilómetros.

O arranque deu-se em Coimbra, com uma Super Especial de 2,8 quilómetros, tendo a dupla optado por “uma toada calma e que não nos fizesse cometer qualquer erro, que pudesse arruinar a prova”, assinando apenas o 5º tempo nas contas do Campeonato de Portugal de Ralis Duas Rodas Motrizes, nada que preocupasse o piloto, pois tinha consciência de que “a jornada de sexta-feira seria muito exigente. Ficamos logo com essa ideia nos reconhecimentos dos troços e tínhamos perfeita noção de que esta iria ser uma prova onde a inteligência tática ditaria o resultado”.

A ronda matutina de sexta contava com uma primeira passagem pelas especiais de Lousã, Góis e Arganil e a sequência dura que provocaria muitas mossas na caravana, foi galgada por Luís Morais num ritmo cada vez mais em crescendo, embora sempre respeitando os limites impostos, para prevenir males maiores.

4º na Lousã, naquele que seria o troço ainda em condições mais aceitáveis, o lousadense logrou ultrapassar a dureza extrema dos 19,33 kms de Góis, assinando o segundo melhor tempo, algo que o deixou “muito feliz. A classificativa estava totalmente destruída por todos os quatro rodas motrizes que nos antecederam. Pedra, muita pedra solta, regos fundos e ainda tivemos de enfrentar muito pó, que dificultou a visibilidade. Fizemos um excelente trabalho com as notas e o ritmo foi bom, mas sofremos muito”, com o “calvário” a continuar nos 18,72 kms de Arganil.

Esta especial “pouco melhor estava do que a anterior e continuamos a sofrer com o pó. Felizmente, conseguimos andar bem e o terceiro tempo no fecho da ronda foi um bom premio para o nosso esforço”.

Luís Morais e Paulo Silva regressavam assim ao reagrupamento já no 3º lugar do CPR 2RM, o que os motivava para a segunda ronda pelos três troços cronometrados, a que se juntaria ainda a única passagem por Mortágua e o desfecho da etapa em Lousada, no Eurocircuito da Costilha.

Reconhecidamente lutador, Luís Morais partiu ao ataque na segunda secção e a sua exibição subiu ainda mais uns patamares. Foi o segundo mais rápido em Lousã 2 e nas duas mais duras especiais, Góis 2 e Arganil 2, o piloto de Lousada venceu, reduzindo a sua diferença para o 2º colocado para 20,3 segundos, reduzindo a mesma em quase um minuto apenas nessas três especiais!

Como tal, Luís Morais e Paulo Silva preparam-se para “atacar em Mortágua, até porque era a Power Stage e dava pontos extra. Sabíamos ser difícil chegar a segundo, mas o andamento que estávamos a demonstrar indicava que era possível!”.

Só que aí veio o balde de água fria. Um acidente de um concorrente anterior, fez a organização neutralizar a especial e, aí, como diz o piloto, “já nada havia a fazer. 20 seguidos seria impossível de recuperar na Super Especial em Lousada e, como tal, aproveitamos para desfrutar da recepção que tivemos na minha terra e dar espetáculo para os milhares presentes no circuito”, assumindo o piloto que “foi uma emoção tremenda estar perante as nossas famílias, os nossos amigos e conterrâneos a correr na Costilha integrado no Rali de Portugal e logo a comemorar o segundo pódio da temporada!”.

O 3º lugar nas contas do CPR2RM foi ainda reforçado por um excelente 5º posto nas contas da Peugeot Rally Cup Ibérica, recolhendo assim preciosos pontos e subindo nas tabelas classificativas das duas competições, considerando Luís Morais que “esta época de estreia tem tido os seus momentos mais difíceis, mas está a exceder as minhas expectativas e quer eu, quer o Paulo, estamos muito motivados para tentar ainda melhorar mais nas provas que se seguem!”.