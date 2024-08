Constálica Rallye Vouzela: Prova apresentada com ambição de subir ao CPR

A prova organizada pelo Gondomar Automóvel Sport e promovida pela Promolafões vai para a estrada nos dias 31 de agosto e 1 de setembro, com a ambição de ascender ao Campeonato de Portugal de Ralis (CPR).

A 11.ª edição do Constálica Rallye Vouzela e Viseu foi apresentada com pompa e circunstância no Solar do Vinho do Dão, em que, ao longo dos últimos 10 anos, o selo da inovação esteve sempre presente e, em 2024, não foge à regra.

A partir das estradas de asfalto da região do Interior Centro, a estrutura organizativa e os seus parceiros elevaram a fasquia. Ascender ao Campeonato de Portugal de Ralis, escalão primodivisionário da modalidade em território nacional.

O “menu” da prova compreende 297,25 quilómetros, com as equipas a enfrentar 72,4 de classificativas disputadas ao cronómetro, entre sábado (31 de agosto) e domingo (1 de setembro). O primeiro dia privilegia duas passagens por Penoita (8,70 km – 16h13 e 18h19) e Vouzela/Castelo (7,10 km- 16h41 e 18h47) e super-especial noturna de Vouzela (2,60 km – 21h20 e 21h39), seguindo as equipas para o parque fechado, no Parque Urbano de Santiago, em Viseu, com a primeira a entrar às 23h15.

Para o segundo dia serão disputadas também duplas passagens pelas classificativas de Povolide (7,10 km – 11h37 e 14h19) e Santa Eufémia (10,70 km – 12h02 e 14h44). Pelas 15h40, as equipas entram em parque fechado na Feira de S. Mateus, procedendo-se, posteriormente, a entrega de prémios no palco principal do certame.

Sérgio Matos, da Constálica, não tem dúvidas de que a prova tem todas as condições para almejar a tão desejada subida ao patamar superior do calendário nacional de ralis, até porque “já provámos, ao longo dos anos anteriores, que estamos à frente em todos os domínios”.

Em jeito de ultimato, o CEO da Constálica e aliado à prova desde a primeira edição, afirmou que o futuro só a Deus pertence, mas realçou que “é urgente que haja uma triagem no final de cada ano, promovendo quem realmente trabalha no sentido de merecer estar entre os melhores, e relegar para lugares secundários quem não fez o trabalho de excelência”.

Carlos Oliveira, presidente da Câmara Municipal de Vouzela, reconhece que o rali «está em crescendo ano após ano, tirando também partido deste novo formato desta super municipalidade que vem permitir que possamos ter mais público, reafirmando os nossos territórios, não só de Vouzela e Viseu, mas também os concelhos vizinhos. A prova permite, de igual forma, alavancar a nossa economia, local e regional, e é nesse sentido que queremos continuar na senda do rali, uma referência e a super-especial noturna é um evento marcante com muita gente a assistir e a permanecer no nosso concelho”, referiu ainda Carlos Oliveira.

Fernando Ruas, presidente da Câmara Municipal de Viseu, destacou “a ligação muito forte com Vouzela e a Constálica e, na sequência das provas anteriores, seja um êxito. Este evento é o contributo de dois municípios e de uma empresa de grande sucesso na região e que podem ajudar a alavancar o território. O apoio que temos dado ao Constálica Rallye Vouzela e Viseu é, naturalmente, para termos outro tipo de ambições. Interessa-nos muito a forma como está organizada a prova, mas aspiramos a muito mais, o que não deixa de ser legítimo», confidenciou o autarca viseense.

José Correia, da Promolafões, sustentou que “existe um enorme empenho de parceiros e autarquias para que o Constálica Rallye Vouzela e Viseu continue a trilhar os caminhos do sucesso, organizativo, social e desportivo, pelo que estão reunidas todas as condições para que possamos ser obsequiados com o Campeonato de Portuga de Ralis. Vamos para a 11.ª edição de um rali que tem subido paulatinamente ano após ano, com uma dimensão ímpar a nível nacional, em que no ano passado tivemos 67 participantes. Este ano, e a três semanas do evento já temos 40 equipas inscritas, entre elas oito espanholas. Ou seja, é uma prova com enorme apetência e que muito nos orgulha», acrescentou José Correia.

José Lopes, em representação da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK), diz que ouviu “com atenção os principais interessados e essa é a principal motivação para qualquer organização e os seus patrocinadores”. Não há dúvida de que este rali já tem um valor completamente diferente daquilo que eu vi há oito ou nove anos, cresceu muito a todos os níveis e não pode ser descurada a motivação para que um dia venha a fazer parte do Campeonato de Portugal de Ralis”.

O Constálica Rallye Vouzela e Viseu, pontuável para o Campeonato de Portugal GT de Ralis, Campeonato Promo Ralis, Campeonato Start Centro Ralis, Campeonato Start 2RM Centro Ralis, FPAK Júnior Team, Clio Trophy Portugal e KIA Rally Cup.