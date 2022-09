Constálica Rali Vouzela e Viseu: terceira do ano na FPAK Júnior Team | AutoSport

O Constálica Rali Vouzela e Viseu é também a terceira prova da nova competição, o FPAK Júnior Team, em que a federação apoia novos valores no desporto automóvel. O projeto, desenhado pela FPAK e com o seu suporte financeiro, é liderado por Rafael Cunha/Gonçalo Cunha (Kia Picanto GT/Racing 4 You), que venceram as duas provas, liderando por isso a competição somando 61 pontos, mais do dobro que os segundos classificados, Gonçalo Henriques/António Santos (Kia Picanto/ Domingos Sport), que apesar de terem sido segundos no Rali da Água – CIM Alto Tâmega, desistiram em Castelo Branco, somando por isso apenas 28 pontos, o que ainda assim lhes permite ser segundos no campeonato.

A Danny Carreira/Bruno Abreu (Kia Picanto GT/ PT Racing) sucedeu algo semelhante, desistiram na primeira prova, foram ao pódio na segunda, somam 18 pontos.

José Maria Bastos/António Pereira (Kia Picanto GT/ The Racing Factory) são quartos e somam 14 pontos fruto do quarto lugar da última prova, com José Quintas/Jorge Manuel Carvalho (Kia Picanto GT/BeFast MotorSport) logo a seguir com 12, foi quinto em Chaves.

Por fim, Mariana Machado/Pedro Dias da Silva (Kia Picanto GT/Sports & You), não participou em Castelo Branco e foi sexta em Chaves. Todos marcam presença em Vouzela/Viseu.