Constálica Rali Vouzela e Viseu/Promo: Grande luta Adruzilo Lopes/André Cabeças | AutoSport

Apesar dos problemas de intercooler que afetaram ontem o motor do seu Mitsubishi Mirage Proto, André Cabeças/Diogo Costa (Mitsubishi Mirage Evo) resolveram a questão e venceram as duas especiais desta manhã do Constálica Rali Vouzela e Viseu, e estão apenas a 2.0s de

Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Mitsubishi Lancer Evo IX) que se mantêm na liderança da prova, mas com menos tempo e com um novo segundo classificado.

Os anteriores, Fernando Teotónio/Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo X) atrasaram-se e depois de terem chegado ao fim do primeiro dia a 3.6s de Adruzilo Lopes, cederam 10.4s na primeira especial do dia e mais 7.5s na segunda, caindo para o terceiro lugar da geral, a 16.1s da frente, em teoria, afastados da luta pela vitória. Seja como for, nunca se sabe, pois ‘isto’ são ralis…

Gaspar Pinto/Bernardo Gusmão (Mitsubishi Lancer Evo VIII) são quartos a 41.3s quase dobrando a desvantagem para a frente do rali, rodam com o mesmo tempo de Rui Borges/Helena Maia (Mitsubishi Lancer Evo IX) que subiram de sextos para o quarto lugar.

No pólo oposto, João Marcelino/Valter Cardoso (Renault Clio R3 Maxi) caíram de quintos para sextos, na frente de Nélson Trindade/Raquel Graça (Mitsubishi Lancer Evo X) que mantêm a mesma posição em que terminaram ontem.

Nas duas rodas motrizes dos ‘Promo’ lideram Mário Castro/Ricardo Cunha (Ford Fiesta R2T), com 21.8s de avanço para Filipe Nogueira/João Francisco Vieira (Peugeot 208 R2).

Nos GT, Vitor Pascoal (Porsche 991 GT3 Cup) lidera agora com 2m32.9s de avanço para Paulo Carvalheiro (Porsche 991 GT3 Cup) depois de ter terminado o dia de ontem 10.3s na frente de Jorge Perez (Porsche 997 GT3 Cup), que se atrasou muito penalizando 11 minutos.

Nos Clássicos, depois de Luís Mota (Mitsubishi Lancer evo VI) ter terminado o primeiro dia 42.7s na frente de Daniel Ferreira (Mitsubishi Carisma GT evo VI), este passou para a frente com 14.2s de avanço para Luís Mota (Mitsubishi Lancer evo VI), estando portanto tudo em aberto na luta, até porque Nuno Mateus/Roberto Santos (Mitsubishi Lancer Evo VI) que ontem era segundo a 8.0s da frente, caiu para terceiro a 16.6s.

No FPAK Júnior Team, o líder no final do dia de ontem era Gonçalo Henriques 13.3s na frente de Rafael Cunha com José Maria Bastos a 45.6s. Hoje a ordem mantém-se, mas a diferença subiu um pouco, é agora de 14.1s entre 1º e 2º, com José Maria Bastos já a 1m11.7s.

Na prova extra, apesar de um furo ontem, que os atrasou, Bernardo Sousa/Inês Veiga (Citroën C3 Rally2) depressa voltaram à liderança 11.3s na frente do piloto da ‘casa’, Hugo Lopes/Tiago Neves (Renault Clio Rally4). José Loureiro/Nuno Alves (Peugeot 208 Rally4) são terceiros 2.3s mais atrás e Davis Brites/Numa Pompílio (Peugeot 208 Rally4) rodam no quarto lugar a 20.9s da frente.

FOTO Facebook Adruzilo Lopes