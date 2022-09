Constálica Rali Vouzela e Viseu/Promo: Adruzilo Lopes lidera no final do 1º dia | AutoSport

Adruzilo Lopes/Paulo Leones (Mitsubishi Lancer Evo IX) lideram o Constálica Rali Vouzela e Viseu, 3.6s na frente de Fernando Teotónio/Luís Morgadinho (Mitsubishi Lancer Evo X) com André Cabeças/Diogo Costa (Mitsubishi Mirage Evo) a 7.4s da frente. Este trio tem feito as despesas da prova, oferecendo um belo espetáculo na estrada.

O rali só ‘arrancou’ efetivamente na terceira especial, devido ao cancelamento das duas primeiras especiais. O primeiro troço foi neutralizado em virtude da queda de uma árvore que ficou a obstruir a estrada, sem consequências pois não estava lá ninguém, e a segunda, foi neutralizada (PE2 Penoita 1) devido a um ‘toque’ numa chicane que motivou a obstrução do troço pela Equipa #30 Mariana Machado/Pedro Dias da Silva (KIA Picanto), sem quaisquer consequências para a dupla.

André Cabeças foi o primeiro líder, batendo Adruzilo Lopes por 5.8s e Fernando Teotónio por 8.4s, mas na especial seguinte a quarta, Teotónio reagiu e venceu, batendo Cabeças por 2.4s e Adruzilo Lopes por 5.7, o que significou a troca de posições entre os dois pilotos dos Mitsubishi.

Na PE5, Cabeças voltou a vencer, na frente de Rui Borges/Helena Maia (Mitsubishi Lancer Evo IX), com André Lavadinho, esse mesmo, o fotógrafo a fazer terceiro na super especial de Vouzela, a 1.2s. Fernando Teotónio cedeu 3.0s e André Cabeças 3.8s o que significou que Cabeças ficou com um avanço de 5.2 à entrada da super especial 1B as coisas não lhe correram bem, perdeu 12.7s e caiu para terceiro, atrás de Fernando Teotónio e Adruzilo Lopes com este último a passar para a frente do rali depois de bater Teotónio por 3.7s.

Está tudo em aberto, 7.4s separam os três primeiros, e há mais quatro troços pela frente. Gaspar Pinto/Bernardo Gusmão (Mitsubishi Lancer Evo VIII) são quartos na frente de João Marcelino/Valter Cardoso (Renault Clio R3 Maxi) que não contam para o Promo. Seguem-se Rui Borges/Helena Maia (Mitsubishi Lancer Evo IX) e Henrique Rodrigues/Daniel Rodrigues (Mitsubishi Lancer Evo VII), Alexandrino Dinis/Luís Ribeiro (Mitsubishi Lancer Evo IX), Mário Castro/Ricardo Cunha (Ford Fiesta R2T),

Filipe Nogueira/João Francisco Vieira (Peugeot 208 R2), Hélder Cordeiro/Bruno Pereira (BMW M3 E46), Alfredo Moreira/Nuno Queirós (Fiat Uno 45 S) e João Castanheira/Carlota Teles (Ford Fiesta R2) a fechar a lista.

Nos GT, Vitor Pascoal (Porsche 991 GT3 Cup) lidera com 10.3s de avanço para Jorge Perez (Porsche 997 GT3 Cup) com Paulo Carvalheiro (Porsche 991 GT3 Cup) a mais de dois minutos.

Nos Clássicos lidera Luís Mota (Mitsubishi Lancer evo VI) 42.7s na frente de Daniel Ferreira (Mitsubishi Carisma GT evo VI).

No FPAK Júnior Team, o líder é Gonçalo Henriques 13.3s na frente de Rafael Cunha com José Maria Bastos a 45.6s.

