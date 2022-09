Constálica Rali Vouzela e Viseu: Bernardo Sousa vence Prova-Extra | AutoSport

Paralelamente às competições a ‘contar’ o Constálica Rali Vouzela e Viseu teve também uma Prova-Extra, com oito equipas, que foi facilmente ganho por Bernardo Sousa/Inês Veiga (Citroën C3 Rally2), que deixaram Hugo Lopes/Tiago Neves (Renault Clio Rally4), a 47.4s, com David Brites/Numa Pompílio (Peugeot 208 Rally4) em terceiro a pouco mais de um minuto. Um furo na PE4 atrasou a dupla vencedora, ao fazê-los cair para a quinta posição, com Hugo Lopes, piloto local, a liderar o rali, mas dois troços depois o madeirense já estava novamente na frente, onde terminou. Na terceira posição terminou o também piloto local, David Brites/Numa Pompílio (Peugeot 208 Rally 4) que chegaram ao pódio no último troço, por troca com José Loureiro/Nuno Alves (Peugeot 208 Rally 4) que caíram para quinto. Em quarto terminaram os campeões nacionais de 2RM, Ernesto Cunha/Rui Raimundo (Peugeot 208 Rally4). A Cerimónia e Pódio Final e de Entrega de Prémios teve como palco a Feira de São Mateus numa ‘Festa Final’ inédita. Não faltou público, quer na Feira de São Mateus, que na estrada. Nunca antes vimos tanta gente nesta prova como desta feita.