Como vai o Campeonato de Ralis da Madeira?

Campeonato de Ralis da Madeira 2025: mais provas, mais carros e um início de época eletrizante

O Campeonato de Ralis da Madeira 2025 arrancou com várias novidades e não tem desiludido. O número de provas aumentou de sete para oito, e a chegada de mais concorrentes com viaturas Rally2 e Rally4 elevou a competitividade. Os cinco eventos já disputados demonstraram bem esse crescimento, com lutas intensas pelos lugares cimeiros e grande entusiasmo por parte dos adeptos da modalidade no arquipélago.

João Silva abre a época em Machico com vitória

A temporada começou em março, com o Rali de Machico. João Silva dominou ao volante de um Skoda Fabia Rally2 Evo, impondo-se a Miguel Nunes, que ainda se encontrava em fase de adaptação ao seu novo Skoda Fabia RS Rally2, e a Miguel Caires.

Santana marcada pelo dilúvio e pela primeira vitória de Nunes

Em abril, o campeonato seguiu para Santana, onde João Silva voltou a arrancar forte, mas um despiste obrigou-o a abandonar. As condições climatéricas extremas testaram pilotos e máquinas, e foi Miguel Nunes quem melhor resistiu à tempestade. Venceu com o novo Fabia RS Rally2, seguido por Miguel Caires e José Camacho, que alinharam com o mais antigo Skoda Fabia R5.

Nunes confirma favoritismo em São Vicente

Maio levou a caravana até São Vicente, ainda na costa norte. João Silva voltou a ser o primeiro líder, mas Miguel Nunes impôs um ritmo superior e conquistou a segunda vitória consecutiva. João Silva e Rui Jorge Fernandes completaram o pódio.

Ribeira Brava confirma domínio de Nunes

Em junho, foi a vez da Ribeira Brava receber o campeonato. João Silva venceu a maioria dos troços cronometrados, mas, uma vez mais, Miguel Nunes foi mais eficaz na globalidade da prova, somando o terceiro triunfo seguido. Silva e Caires voltaram a ocupar os restantes lugares do pódio.

Calheta decide-se ao segundo: Nunes vence de novo

O mais recente evento foi o Rali da Calheta, há cerca de três semanas. Miguel Caires liderou durante grande parte da prova, mas Miguel Nunes reagiu e ambos chegaram empatados à última especial. A experiência do campeão em título fez a diferença, e Nunes conquistou a quarta vitória consecutiva do ano. Destaque ainda para João Silva, que regressou ao pódio na sua estreia com o novo Toyota GR Yaris Rally2.

Competitividade em alta e mais emoção por vir

Com cinco provas já disputadas e três por realizar, o Campeonato de Ralis da Madeira 2025 tem oferecido espetáculo e equilíbrio. Miguel Nunes lidera com quatro vitórias, mas João Silva e Miguel Caires continuam na luta, prometendo mais emoção nas rondas finais. A presença crescente de viaturas de topo e a forte adesão do público fazem antever uma reta final de campeonato ao mais alto nível.

O Rali da Madeira será a sexta prova da temporada e faltarão disputar os ralis de Câmara de Lobos e Funchal, em setembro, e Porto Santo, em novembro. Classificação atual: 1º Miguel Nunes, 130; 2º João Silva, 93; 3º Miguel Caires, 92; 4º Artur Quintal, 62; 5º Rui Jorge Fernandes, 59; 6º José Camacho, 47; 7º Vasco D. Silva, 24; 8º Rui Pinto, 21; 9º Paulo Mendes, 20; 10º Sandro Teixeira, 16. Estão classificados 60 pilotos.

Visão estatística da temporada até aqui

A temporada de ralis de 2025 na Madeira consiste em oito eventos agendados, todos disputados em asfalto, com o Rali da Madeira a ser o mais longo em termos de quilometragem. Até à data, cinco dos oito ralis já se realizaram.

Rali Marítimo Município de Machico 2025 (14-15 de março): Vencedor: João Silva (Škoda Fabia Rally2 evo, DSC Motorsport).

Rali de Santana 2025 (11-12 de abril): Vencedor: Miguel Nunes (Škoda Fabia RS Rally2, Lotes Team)

17º Rali Município de São Vicente 2025 (9-10 de maio): Vencedor: Miguel Nunes (Škoda Fabia RS Rally2, Lotes Team)

8º Rali da Ribeira Brava 2025 (6-7 de junho): Vencedor: Miguel Nunes (Škoda Fabia RS Rally2, Lotes Team)

21º Rali da Calheta 2025 (4-5 de julho): Vencedor: Miguel Nunes (Škoda Fabia RS Rally2, Lotes Team)

Faltam

66º Rali da Madeira 2025 (31 de julho – 2 de agosto):

Rali Municípios de Câmara de Lobos e Funchal 2025 (26-27 de setembro).

Rali Porto Santo 2025 (7-8 de novembro).

Classificação de Pilotos

Miguel Nunes demonstra um domínio claro, liderando a classificação geral:

Miguel Nunes: 130 pontos (120 +10) – 4 vitórias em eventos.

João Silva: 93 pontos (82 +11) – 1 vitória em evento.

Miguel Caires: 92 pontos (88 +4).

Outros pilotos no top 5 incluem Artur Quintal (62 pontos) e Rui Jorge Fernandes (59 pontos).

Classificação por Equipas

A “Lotes Team” está no topo da classificação por equipas, refletindo as vitórias de Miguel Nunes:

Lotes Team: 121 pontos.

NP Racing: 70 pontos.

DSC Motorsport: 45 pontos.

Perfection Team: 44 pontos.

Estatísticas Chave

Vitórias em Eventos: Miguel Nunes: 4, João Silva: 1

Vencedores de Classificativas:

Miguel Nunes: 21

João Silva: 19

Miguel Caires: 5

Rui Jorge Fernandes: 1

Líderes de Rali:

João Silva: 22

Miguel Nunes: 19

Miguel Caires: 6