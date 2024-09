Coimbra, Leiria e ‘noite’ de Sintra decidem Rally de Portugal Histórico

A quarta e decisiva etapa do Rally de Portugal Histórico, a mais extensa da prova do Automóvel Club de Portugal, começou hoje de manhã em Viseu e só vai terminar às primeiras horas da madrugada de sábado, após a famosa ‘noite’ de Sintra. Passagens por Coimbra e pelo Leiria Sobre Rodas também são destaques, numa edição que continua a ser liderada pelos belgas Yves Deflandre e Jennifer Hugo (Porsche 911).

O XVIII Rally de Portugal Histórico decide-se hoje, na mais longa etapa da prova, com 487,43 quilómetros de extensão (211,45 quilómetros de especiais), que vai terminar às primeiras horas da madrugada de sábado, em Sintra.

A partida de Viseu deu-se bem cedo pela manhã e os concorrentes vão continuar na região Centro durante grande parte do dia, com passagens pelo Caramulo, Mortágua e paragem em Coimbra, uma novidade na edição deste ano. Depois de reagrupamento na cidade dos estudantes, entre as 13h00 e as 14h30, o pelotão ruma ao concelho da Lousã, outro ponto de contacto com o Rally de Portugal, antes de nova estreia absoluta na edição deste ano: um circuito no popular Leiria Sobre Rodas, onde são esperados milhares de aficionados.

À noite, a Serra de Sintra volta a reeditar as famosas romarias noturnas para ver as máquinas do rali, a partir das 23h55. Às primeiras horas de sábado, os concorrentes entram no parque fechado, em Sintra, com a entrega de prémios a acontecer no Hotel Vila Galé, durante o almoço.

Vantagem para Deflandre

Ontem, as difíceis condições atmosféricas obrigaram a organização a encurtar a secção matinal de uma etapa com partida e chegada a Viseu, que rambém incluiu outros locais emblemáticos como Lousada, Fafe ou a Rampa dos Remédios, em Lamego. E foi durante a terceira etapa que os belgas Ruben Maes e Yves Noelanders tiveram problemas mecânicos no seu Porsche 914/6, sendo obrigados a abdicar da luta pela vitória. Os compatriotas Yves Deflandre e Jennifer Hugo (Porsche 911) isolaram-se no comando e partiram para a etapa decisiva com uma vantagem de 104,4 pontos sobre os espanhóis Marcos Adan e Adolfo Almuiña (Peugeot 205 GTi). Os portugueses Paulo Marques e João Martins, em BMW 1600, estão na luta pelo pódio, no terceiro lugar, a 211,8 pontos dos líderes.

Ainda assim, e com uma etapa tão extensa e exigente pela frente, tudo está ainda em aberto no Rally de Portugal Histórico.

PROGRAMA

4º etapa | 27 de setembro

08h00 – Partida de Viseu (Montebelo Viseu Congress Hotel & Spa)

13h00/14h30 – Reagrupamento em Coimbra (Estádio Universitário)

18h30/21h00 – SS Leiria Street Circuito (Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa) e reagrupamento

23h55 – Passagem em São Pedro de Sintra

00h35 – Reagrupamento em Sintra (Palácio Nacional)

01h27 – Chegada a Sintra (Hotel Vila Galé Sintra)