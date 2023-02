Co-Drive num Citroën C3 WRC a favor do Banco Alimentar Contra a Fome | AutoSport

A Race for Good de André Villas Boas, movimento que nasce depois de Villas Boas perceber o impacto mediático que teve a sua participação no Dakar 2018, criando a #RaceforGood, movimento de solidariedade social que pretende chamar a atenção para causas nobres, e que utiliza o desporto para apoiar causas de cariz social e humanitário, vai proporcionar a alguns ‘felizardos’ uma experiência única no Citroën C3 WRC da equipa oficial da Citroën, conduzido por alguns dos embaixadores da marca. A ideia é que as receitas do evento revertem a favor do Banco Alimentar Contra a Fome. O evento realiza-se a 15 de fevereiro, para participar, CLIQUE AQUI