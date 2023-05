WRC, Rali de Portugal, Ricardo Teodósio: “o salto de Lousada é só para partir carros, está mal concebido” | AutoSport

Foram vários os concorrentes que chegaram à Exponor com as ‘frentes’ muito despidas e todos eles, sem exceção, atribuíram ao salto de Lousada a ‘culpa’. Na verdade, quem o desenhou, não deverá ter perguntado a qualquer piloto o que sucede num salto destes, que é mais um ‘drop’, como os pilotos lhe chamaram, do que um salto, que pressupõe ‘subir. Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai i20 N Rally2) foram uns dos afetados:

WRC, Rali de Portugal, Ricardo Teodósio,