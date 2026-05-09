WRC, Rali de Portugal, PEC12: Sébastien Ogier afasta-se de Thierry Neuville

Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) foram os vencedores da PEC12, primeira passagem por Cabeceiras de Basto, um troço com 19,91 km. Ainda sem chuva e com a estrada seca, foi o francês da Hyundai a fazer o melhor tempo (13:05.5), mas por uma margem muito curta.

Sébastien Ogier / Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1) ficaram a apenas 0,5 seg. do tempo dos compatriotas, com Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) a demorarem mais 2,6 seg. do que a referência. Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1) e Oliver Solberg / Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1) completaram o top 5, que coube em 3,2 segundos.

Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1) fizeram apenas o sexto tempo e, com isso, perderam terreno no ataque à liderança. Sami Pajari / Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) foram sétimos, à frente de Mārtiņš Sesks / Renārs Francis (Ford Puma Rally1) e Dani Sordo / Cándido Carrera (Hyundai i20 N Rally1), com Josh McErlean / Eoin Treacy (Ford Puma Rally1) a completar o top 10.

Nas contas da geral, Ogier lidera com 5 segundos de vantagem sobre Neuville e 14,9 segundos sobre Pajari, que tem Solberg à espreita, a apenas 4,2 segundos do pódio. Evans, em quinto, está a 9,7 segundos de Solberg. Seguem-se Fourmaux, Katsuta, Sordo, McErlean e Jon Armstrong / Shane Byrne (Ford Puma Rally1).

Foto : @World

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