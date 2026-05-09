WRC, Rali de Portugal, PEC11: Pajari vence, Neuville aproxima-se de Ogier

Sami Pajari / Marko Salminen (Toyota GR Yaris Rally1) foram os mais rápidos na PEC11, primeira passagem por Felgueiras, num troço relativamente curto, com 8,81 km de extensão. Com o tempo de 5:46.0, o finlandês demorou menos 2,5 seg. do que Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 N Rally1).

Este tempo de Neuville permitiu uma aproximação a Sébastien Ogier / Vincent Landais (Toyota GR Yaris Rally1), que ficaram a 4,5 seg. da referência, logo atrás de Elfyn Evans / Scott Martin (Toyota GR Yaris Rally1), que gastaram mais 2,8 seg. do que Pajari. Oliver Solberg / Elliott Edmondson (Toyota GR Yaris Rally1) fecharam o top 5 fazendo o mesmo tempo de Ogier, com Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Hyundai i20 N Rally1) em sexto, Takamoto Katsuta / Aaron Johnston (Toyota GR Yaris Rally1) em sétimo, seguidos dos três Ford da M-Sport.

Nas contas da geral, Ogier lidera, mas a vantagem sobre Neuville encolheu e é agora de apenas 1,7 segundos, com Pajari a 10,7, Solberg a 16,4 e Evans a 26,4.

Nas contas do WRC2, Teemu Suninen / Janni Hussi (Toyota GR Yaris Rally2) foram os mais rápidos, à frente de Andreas Mikkelsen / Jørn Listerud (Škoda Fabia RS Rally2) e Mille Johansson / Johan Grönvall (Ford Fiesta Rally2) e nas contas da geral, temos Jan Solans / Rodrigo Sanjuan (Škoda Fabia RS Rally2), perseguido por Roope Korhonen / Anssi Viinikka (Toyota GR Yaris Rally2) e Suninen.

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