WRC, Rali de Portugal: Organização reage ao incidente da PEC7
A organização do rali de Portugal reagiu em comunicado ao incidente da PEC 7 em que Elfyn Evans encontrou um reboque no troço, numa falha de segurança grave que, felizmente, não teve consequências.
Ainda no mesmo troço, Oliver Solberg queixou-se de ter visto uma autoridade na estrada e Yohan Rossel encontrou também um veículo no mesmo troço. A organização pronunciou-se sobre o sucedido:
“O troço de Arganil 2 teve início hoje às 12h30, perante milhares de espetadores que acompanhavam com entusiasmo a prova.
Apesar de todo o dispositivo de segurança se encontrar plenamente operacional, verificou-se a entrada indevida de dois veículos não autorizados no percurso, veículos esses incorretamente identificados em alguns meios de comunicação como pertencendo à GNR.
Esta situação, cujas circunstâncias se encontram a ser apuradas, levou à interrupção do troço por decisão da organização, uma vez que a segurança de todos os envolvidos no WRC Vodafone Rally de Portugal constitui prioridade máxima”.
Comissão Organizadora do Vodafone Rally de Portugal“
Este vídeo foi nos enviado por um seguidor do que se passou hoje em Arganil, com o Reboque e o Elfyn Evans.
Será mesmo real…?? Ou foi a criação de alguém a "gozar" com a situação. #RallydePortugal #doidosporrally #WRC pic.twitter.com/ZvRjEKyub3
— Doidos por Rally (@DoidosPorRally) May 8, 2026
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Um comentário
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jose melo
8 Maio, 2026 at 21:01
Na prática nada dizem.