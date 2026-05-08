WRC, Rali de Portugal: Organização reage ao incidente da PEC7

A organização do rali de Portugal reagiu em comunicado ao incidente da PEC 7 em que Elfyn Evans encontrou um reboque no troço, numa falha de segurança grave que, felizmente, não teve consequências.

Ainda no mesmo troço, Oliver Solberg queixou-se de ter visto uma autoridade na estrada e Yohan Rossel encontrou também um veículo no mesmo troço. A organização pronunciou-se sobre o sucedido:

“O troço de Arganil 2 teve início hoje às 12h30, perante milhares de espetadores que acompanhavam com entusiasmo a prova.

Apesar de todo o dispositivo de segurança se encontrar plenamente operacional, verificou-se a entrada indevida de dois veículos não autorizados no percurso, veículos esses incorretamente identificados em alguns meios de comunicação como pertencendo à GNR.

Esta situação, cujas circunstâncias se encontram a ser apuradas, levou à interrupção do troço por decisão da organização, uma vez que a segurança de todos os envolvidos no WRC Vodafone Rally de Portugal constitui prioridade máxima”.

Comissão Organizadora do Vodafone Rally de Portugal“