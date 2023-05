WRC, Rali de Portugal, Kris Meeke: “os ralis são mesmo assim e desta vez fomos nós penalizados” | AutoSport

Esquecidas as vicissitudes do Vodafone Rally de Portugal, quarta prova da temporada, as duas duplas do Team Hyundai Portugal, Kris Meeke/James Fulton e Ricardo Teodósio/José Teixeira, que se viram prematuramente fora do rali, já estão focadas em preparar, com os seus Hyundai i20 N Rally2, a época de asfalto do Campeonato de Portugal de Ralis (CPR), que terá início no final do próximo mês de junho.

Com três vitórias consecutivas do Hyundai i20 N Rally2 nas primeiras jornadas de 2023, o Team Hyundai Portugal até começou bem a prova portuguesa do WRC, com Kris Meeke a destacar-se na liderança do CPR: “Já estávamos alertados, pela nossa experiência, para as dificuldades que iríamos encontrar nas classificativas, a nível de pisos bastante duros e castigadores tanto para os pneus como para a mecânica. Mas os ralis são mesmo assim e desta vez fomos nós penalizados, numa prova com muitas desistências. Agora, há que centrar-nos nas próximas quatro provas, em pisos de asfalto, nas quais o objetivo, como sempre, será vencer…”, referiu Kris Meeke.

Na despedida dos pisos de terra do CPR, Ricardo Teodósio também esteve na discussão dos primeiros lugares do CPR, até ser surpreendido por um contratempo que comprometeu a defesa da sua liderança do Campeonato: “Pode dizer-se que foi um azar que nos bateu à porta no primeiro dia, quando estávamos a andar a um bom ritmo, embora com cautelas, na expetativa de evoluir durante a tarde. Estava confiante que poderia ter conquistado uma boa pontuação, mas as coisas aconteceram de forma diferente. Só nos resta olhar em frente e trabalhar para começarmos bem o primeiro rali de asfalto da época. É essa, agora, a nossa prioridade”, comentou o piloto algarvio.

O Rali de Castelo Branco (30 junho/1 julho) será a jornada de que se segue no Campeonato de Portugal de Ralis, sendo a primeira de quatro provas com classificativas de asfalto da temporada.