Vila Franca de Xira e Rali de Lisboa: parceria renovada para 2025

Vila Franca de Xira e o Rali de Lisboa reafirmaram a sua ligação para a edição de 2025 da prova, que decorrerá entre 30 de outubro e 1 de novembro. A autarquia renovou o contrato-programa com o CPKA, garantindo a continuidade de uma parceria que valoriza o desporto automóvel e a economia local, com a inclusão de duas Provas Especiais de Classificação no concelho.

O município de Vila Franca de Xira, sob a presidência de Fernando Paulo Ferreira, continuará a apoiar o Rali de Lisboa em 2025. A renovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, formalizada esta semana, assegura a presença da cidade na prova que se realizará entre 30 de outubro e 1 de novembro.

Vila Franca de Xira, uma das cidades de referência do Ribatejo e parte da Área Metropolitana de Lisboa, já faz parte da história do Rali de Lisboa. Esta prova, única na Taça de Portugal de Ralis e a última do Campeonato de Portugal de Ralis de 2 Rodas Motrizes, é reconhecida pela icónica classificativa que leva o seu nome.

Fernando Paulo Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira e um entusiasta do desporto automóvel, sublinhou a importância da parceria: “O Município de Vila Franca de Xira tem sido parceiro na organização do Rali de Lisboa desde a primeira edição, pelo que é com grande satisfação que renovamos a parceria para 2025.

Significa que Vila Franca de Xira se associa àquela que é uma das provas mais importantes do calendário nacional de ralis, sempre com muito impacto junto das pessoas e dos amantes do desporto automóvel, bem como para a economia local, que tem aqui um momento para ‘acelerar’ o negócio.

Nesta edição, o concelho vai ter duas Provas Especiais de Classificação, nomeadamente em Cachoeiras, valorizando as zonas rurais do nosso território e potenciando a promoção de desportos diferenciadores. O Município congratula-se por receber grandes eventos desportivos de âmbito nacional e internacional, envolvendo o movimento associativo, pois significa que estamos na linha da frente.”

Humberto Silva, presidente do CPKA – Clube de Promoção de Karting e Automobilismo, cujo trabalho desde 2021 permitiu consolidar o Rali de Lisboa como uma das competições de maior notoriedade no calendário desportivo da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, destacou a adesão do território: “Desde a primeira hora que Vila Franca de Xira e o seu território aderiram de alma e coração ao Rali de Lisboa, conferindo-lhe uma atmosfera especial pelo seu enquadramento paisagístico e ambiental. Para além da tradição e cultura tauromáquica, as suas gentes não deixam de vibrar e de apoiar os ralis, o que é sempre uma mais-valia para um evento desta envergadura.”

O Calendário do Rali de Lisboa 2025

A edição de 2025 do Rali de Lisboa será a prova única da Taça de Portugal de Ralis e fará a sua estreia no Campeonato de Portugal de Ralis 2RM (duas rodas motrizes), encerrando a respetiva temporada.

A prova marcará também o final da Peugeot Rally Cup Portugal e do Clio Trophy Portugal, sendo ainda a penúltima prova do calendário do International Iberian Rally Trophy. A continuidade de eventos desportivos de grande dimensão como o Rali de Lisboa em localidades como Vila Franca de Xira não só promove o desporto automóvel, mas também dinamiza o turismo local, atrai visitantes e gera receitas para o comércio e serviços, reforçando a identidade cultural e desportiva da região.