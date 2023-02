Vem aí o Campeonato de Portugal de Ralis | AutoSport

Arrancou o CPTT e dentro de duas semanas é a vez do CPR começar com o Rally Serras de Fafe.

Este ano, o ‘defeso’ foi bem atribulado, com a confirmação da vinda para Portugal de Craig Breen, piloto oficial da Hyundai Motorsport, que vai correr no CPR 2023 pelo Team Hyundai Portugal. Pela primeira vez na história do Campeonato de Portugal de ralis, um piloto de uma equipa oficial do WRC, corre em simultâneo no campeonato português.

Não há bela sem senão, e o outro lado desta moeda é a paragem – que se espera breve – de Bruno Magalhães, que já revelou que é “hora de pegar num papel em branco e preparar coisas boas para o futuro! Até já…”. Esperemos que sim.

De resto, o plantel não deve mudar muito face ao que se viu em 2022, sabe-se que em Fafe vão estar todos os principais pilotos de 2022, exceção feita a Bruno Magalhães, como já referimos.

De resto, a grande novidade do campeonato em termos de calendário é o regresso do Rali do Algarve. Saiu o Azores Rallye. Em termos de estrutura, o campeonato mantém os mesmos moldes, começa com quatro provas em pisos de terra sendo a segunda metade mais quatro em asfalto.

Em termos desportivos, a vinda de Craig Breen vai elevar o nível da competição, ficando por saber como se irá desenrolar a correlação de forças. Em teoria, o piloto irlandês da Hyundai traz um ritmo forte, mas o plantel luso tem boas armas para lutar, a começar logo pelo campeão em título, Armindo Araújo, com o seu novo com um Skoda Fabia RS Rally2 e o apoio da The Racing Factory.

No Team Hyundai Portugal mantém-se Ricardo Teodósio, Campeão de 2019 e 2021. com ose percebe, costuma ter sorte nos anos ímpar, pelo que 2023 é um bom ano para recuperar o ceptro. José Pedro Fontes (Citroen C3) mantém-se fiel à representação oficial da Citroën, e volta à luta pelos lugares da frente e do título. Bernardo Sousa é outro nome com que se tem de contar, pois tudo se conjuga para o regresso a tempo inteiro do piloto madeirense, com um Citroen C3 Rally2 assistido pela Sports & You.

Quem renova a aposta na discussão dos primeiros lugares será o jovem Miguel Correia, de novo ao volante de um Skoda Fabia Rally2 evo da equipa ARC Sport, depois de se ter estreado a vencer no campeonato no Rali Terras d’Aboboreira de 2022.

Pedro Meireles regressa com o Hyundai i20N Rally2 do Team Hyundai N| M. & Costas, estando prevista a participação nas 8 provas, enquanto o seu irmão Paulo Meireles volta, à semelhança do ano transato, a fazer um programa parcial (Algarve, Terras D’Aboboreira, Alto Tâmega e Vidreiro) com o mesmo carro do ano anterior, sendo ambos os pilotos vimaranenses assistidos pela Sports & You.

Mas o “plantel” dos Rally2 não se esgota aí, já que outros pilotos bem conhecidos e de méritos firmados surgem empenhados em andar o mais à frente possível, como Paulo Neto (Skoda Fabia), com a ARC, o jovem Pedro Almeida (Skoda Fabia), agora na equipa catalã MAPO Motorsport, o algarvio Ricardo Filipe (Ford Fiesta), da Racing 4 You, e Paulo Caldeira (Citroen C3), este último de novo com a Sports & You.

Diogo Salvi tem previsto disputar algumas provas com um Hyundai i20N Rally2 assistido pela equipa de Paredes.

Na categoria 2RM prevê-se, igualmente, uma época mais competitiva do que nunca, com o campeão em título, Ernesto Cunha, na estreia de um novo Peugeot 208 Rally4, determinado em conservar o troféu, embora reconhecendo uma forte concorrência.

Daniel Nunes (Renault Clio Rally4), Rafael Cardeira (Renault Clio R3T), Ricardo Sousa (Peugeot 208 Rally4) e José Loureiro (Peugeot 208 Rally4) podem ser apontados como candidatos, mas o atual campeão prefere ir mais longe: “No campeonato Júnior há vários pilotos jovens cheios de garra que são muito rápidos e podem roubar-nos pontos…”.

A certeza de que o Campeonato de Portugal de Ralis Júnior vai ser discutido taco a taco foi dada pelo “filme” do Rali de Vieira do Minho, no último sábado, a prova de abertura da temporada. Se é verdade que Gonçalo Henriques (Renault Clio Rally5), o vencedor da edição 2022 do FPAK Júnior Team, dominou de fio a pavio no seu terreno de eleição (terra), adversários como João Andrade (Peugeot 208 R2) ou Hugo Lopes (Renault Clio Rally4), entre outros, deixaram boas indicações. Num rali atípico, em que até houve neve nas classificativas, o andamento dos “juniores” foi uma agradável surpresa… com vista para o futuro.

Calendário do CPR 2023

Terra

10/11 março – Serras de Fafe, Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto

31 março/1 abril – Casinos do Algarve

28/19 abril – Terras d’Aboboreira

11/14 maio – Vodafone Rally de Portugal

Asfalto

9/10 junho – Castelo Branco

3/5 agosto – Vinho da Madeira

15/6 setembro – Água-Alto Tâmega

13/14 outubro – Vidreiro-Centro de Portugal