Vai ver o Rali Terras D’Aboboreira? Acessos/Zonas Espetáculo | AutoSport

Como sempre, a equipa do Armindo Araújo publica os links dos acessos das provas do CPR. Aqui ficam os do Rali Terras D’Aboboreira ?

Acessos / Zonas Espetáculo

Parque Assistência: https://goo.gl/maps/F98fucPmAZZGC4et8

Sexta-feira 28/04/23

Shakedown / Qualifying

3,56 kms 7:30h / 9h – 9:30h / 10:15h

Inicio – https://goo.gl/maps/Awo21D6PoP8zHJhP8

Fim – https://goo.gl/maps/bdVnkC3PR1TAUo5fA

ZE1 – https://goo.gl/maps/EPWjkcZ2tuLX1Ugm8

Conferencia de imprensa / Ordem de partida 13h: https://goo.gl/maps/kpQsYhtRtg5E1RgL9

PEC 1 / 2 Baião Vida Natural 7,78 kms 16h / 18:35h

inicio – https://goo.gl/maps/ihomqkazMrCEvTNf6

fim – https://goo.gl/maps/qvcG3m3N3NS8jUj2A

ZE1 – https://goo.gl/maps/MD6XJW6VLE9pqCrv6

ZE2 – https://goo.gl/maps/TRuJZmJyLpye6zWd9

ZE3 – https://goo.gl/maps/V7ZLisKes5aqbpus9



PEC 3: Baião Destino Sustentável •1,52 kms 21:00h

Inicio – https://goo.gl/maps/E5Vu5TfeEUusPUqj9

Fim – https://goo.gl/maps/ypK61iJ6a2cCjs349



Sábado 29/04/23

PEC 4 / 6 Aboboreira •16,65 kms 9:10h / 11:40h

Inicio – https://goo.gl/maps/gyb63xqYPXUHLDJt9

Fim – https://goo.gl/maps/D4Z3AgH6xWLaJzdo9

ZE1 – https://goo.gl/maps/jpuLmxCEYpdwKSMA8

ZE2 – https://goo.gl/maps/CdE9frrqWFtWc69b7



PEC 5 / 7 Marão •7,44 kms 10:15h / 15:00h

Inicio – https://goo.gl/maps/bSgERjbwG8zVWZ4v5

Fim – https://goo.gl/maps/9RoLVZk4vqkdd2ux7

ZE1 – https://goo.gl/maps/ZWVkHLzMUHUCqPR56

ZE2 – https://goo.gl/maps/fvLbr2mDpbr4AscV6



PEC 8 / 9 •Amarante Natureza encantada •16,96 kms 16:00h / 18:30h

Inicio – https://goo.gl/maps/4CkL9LANEMZM1Qoz5

Fim – https://goo.gl/maps/pU7aHS5prQtYhryT8

ZE1 – https://goo.gl/maps/1SJCTh6snhbq19Um8

ZE2 – https://goo.gl/maps/GLUw6LN2NUS5G7S77

ZE3 – https://goo.gl/maps/sfZLnGNtsWfFc9sd9

Podio https://goo.gl/maps/dSigATw8S7p4Ue9h6