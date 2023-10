Últimas decisões de título no CPR, 2022: Armindo Araújo campeão de ‘calculadora’ na mão… | AutoSport

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) venceram o Rali da Água-CIM Alto Tâmega, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) foram terceiros e asseguram o seu 7º título ‘nacional’.

O Campeonato de Portugal de Ralis teve em Trás-os-Montes uma das suas melhores provas do ano. Foi, sem dúvida, um bom rali e foi em Chaves/Boticas que Armindo Araújo chancelou o seu sétimo título nacional, não dando muitas hipóteses aos seus adversários. Curiosamente, o seu pior resultado do ano foi mesmo este, um pódio. E quando um pódio é o pior resultado, está tudo dito. Muito regular, não deixou pedra sobre pedra, e quando assim é é difícil batê-lo.

Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally2) venceram a prova do CAMI MotorSport, com 8.0s de avanço para Ricardo Teodósio/José Teixeira (Hyundai I20 N Rally2) com Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) em terceiro, a 34.6s.

Os novos campeões, Armindo Araújo/Luís Ramalho (Skoda Fabia Rally 2 Evo) terminaram no pódio, mas cedo deixaram claro que nada iriam arriscar nesta prova, andando sempre de calculadora na mão para efetuar mesmo os ‘serviços’ mínimos’ necessários à concretização do objetivo. Assim pensaram, assim fizeram, com precisão milimétrica. Não houve risco, muito menos uma roda fora do sítio. E o objetivo foi alcançado.

Tal foi o domínio de Armindo Araújo em 2022, já este ano, as coisas estão a ser bem diferentes, com quatro duplas a poder ser campeões.