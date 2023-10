Últimas decisões de título no CPR, 2021: parafuso quase ‘tramou’ Ricardo Teodósio. Quase! | AutoSport

O Rali de Mortágua de 2021 foi impróprio para cardíacos. Tudo começou com um pião de Armindo Araújo na qualificação o que o levou a ser o primeiro na estrada, numa rali de terra. Despista-se com pouco mais de um quilómetro na PE1, e deixa nas mãos de Ricardo Teodósio a decisão do título. Precisava ‘apenas’ de ser segundos. Mas isso foi mesmo muito difícil porque o algarvio teve problemas com a alavanca da caixa de velocidades do Skoda e atrasou-se na manhã da prova, chegando ao meio do dia a 22.5s do segundo lugar que necessitava para ser campeão, caso também obtivesse dois pontos na PowerStage.

De tarde, Teodósio encetou uma boa recuperação que o levou do quarto ao segundo lugar, ultrapassado Miguel Correia na derradeira especial, com o jovem piloto do Skoda a revelar que teve problemas com a ‘wastegate’ (válvula do turbo), justificando assim todo o tempo perdido à tarde. Com o triunfo na PowerStage, Ricardo Teodósio e José Teixeira asseguraram o seu segundo título em três anos. Um título que ficava bem a qualquer das duas duplas que levou a luta até à derradeira prova.

Depois de Armindo Araújo ter ficado fora de prova logo na PE1,na sequência de um furo, que o atirou contra uma árvore, ironicamente, Teodósio teve que mudar o chip, pois estava preparado mentalmente para uma prova ao ataque e de repente viu-se a ter que passar a manhã a gerir os problemas que teve com a alavanca da caixa de velocidades do carro, que o levam a perder os tais mais de 50s.

Depois de colocado o ‘parafuso’ que faltava na alavanca da caixa na assistência, fez o que precisava de fazer, com a obrigatoriedade de ter que chegar ao segundo lugar e ainda obter pelo menos dois pontos na PowerStage.

Numa tarde de ataque quase máximo, pois havia que poupar pneus nos primeiros dois troços, Teodósio recuperou muito tempo a Miguel Correia, a quem ‘roubou’ o segundo lugar na última especial do dia, que venceu, conquistando os três pontos da Power Stage, o que lhe garantiu o título nacional. Bruno Magalhães/Carlos Magalhães (Hyundai I20 N Rally 2) terminaram o ano em grande e venceram o rali, a primeira vitória do Hyundai I20 Rally2 em solo nacional.