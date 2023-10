Últimas decisões de título no CPR, 2020, pandemia impediu luta na estrada: Armindo Araújo campeão | AutoSport

Quando Armindo Araújo e Luís Ramalho venceram o Rali Terras d’Aboboreira e passaram a ser os novos líderes do campeonato pensava-se que a decisão com Bruno Magalhães se faria no Algarve, mas as autoridades de Saúde deram um parecer negativo à realização da prova, o que resultou no desfecho menos querido por parte dos adeptos, bem como os dois principais protagonistas, Armindo Araújo e Bruno Magalhães, que já tinham revelado que sendo possível, a prova se deveria realizar. Contudo, não foi possível, devido ao parecer não favorável por parte das Autoridades de Saúde, alegando o Estado de Emergência causado pela pandemia do coronavírus. Desta forma, o Clube Automóvel do Algarve viu-se forçado a cancelar a última prova do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rallye Casinos do Algarve, que estava previsto para os dias 17, 18 e 19 de dezembro.

Foi pena porque a sexta de sete provas do CPR 2020 redundou num ‘virar de tabuleiro’. Numa altura em que parecia que o campeonato estava a ficar muito inclinado para Bruno Magalhães, eis que uma prova (Aboboreira) em que o Hyundai i20 R5 não teve argumentos para os seus adversários, atirou com o até aqui líder do campeonato para um quarto lugar que lhe iria dificultar a luta pelo título, que nessa altura passou a mostrar-se mais favorável a Armindo Araújo.

O piloto da The Racing Factory ia para o Algarve na liderança, com uma vantagem de 8,88 pontos, o que obrigava Bruno Magalhães não só a vencer, mas se Armindo Araújo fosse segundo, a assegurar ainda pontos adicionais através de vitórias em especiais e/ou PowerStage. Não pudemos ver essa luta…