Últimas decisões de título no CPR, 2019: Festa rija com o título de Ricardo Teodósio | AutoSport

No Rali do algarve de 2019, a emoção durou até ao fim, mas a festa rija foi algarvia. Bruno e Hugo Magalhães venceram o Rallye Casinos do Algarve, embora o segundo lugar de Ricardo Teodósio e José Teixeira tenha chegado e sobrado para alcançar o sonho de uma vida, o título de Campeões de Portugal de Ralis.

A vitória não foi fácil e por isso foi ainda mais saborosa.

Pelo terceiro ano consecutivo o CPR decidiu-se apenas no Algarve, e tal como sucedeu nos dois anos anteriores, não faltou emoção, incerteza, e muita gente de calculadora na mão. Desta feita, quatro magníficos, Ricardo Teodósio, Bruno Magalhães, Armindo Araújo e José Pedro Fontes, na ordem a que chegaram ao Algarve, tinham todos as suas hipóteses e se para Fontes e Armindo as contas eram mais complicadas, para os dois primeiros estava tudo muito mais em aberto.

Curiosamente, o mau tempo, uma ironia no Algarve, também ajudou a baralhar um pouco as coisas, e depois de um primeiro dia a apalpar terreno para uns, de ‘full-attack’ para outros, no arranque do dia decisivo era notória a apreensão em muitos semblantes.

“Que porra, está húmido em Monchique, mas está a chover muito em Marmelete”, ouvi duma boca. Isto significava que as escolhas de pneus seriam decisivas, e o stress apertou corações. É que com quatro troços na serra para fazer, nada garantia que uma escolha ou outra resultasse, pois ninguém poderia ter a certeza que a sua escolha seria a melhor. Podia dividir-se o mal pelas aldeias, mas isso também abria a possibilidade para quem mais precisasse de um tudo ou nada.

Tudo isto porque o dia de sábado, com cinco troços realizados, tinha deixado em aberto a possibilidade de qualquer um dos quatro ser campeão. Teodósio estava mais próximo, Bruno Magalhães posicionou-se bem, e com José Pedro Fontes a andar bem o algarvio tinha ali um problema. O segundo lugar garantia o título a Teodósio, mas se permanecesse em terceiro e Bruno vencesse quatro dos cinco troços do dia, e vencesse o rali com Fontes em segundo, era campeão.

Depois de ter visto como paravam as modas na 6ª Feira, deixando margem para andar mais, Teodósio atacou no sábado e venceu o primeiro troço, enquanto Fontes fazia uma péssima especial, caindo para 3º a 12.9s do algarvio, sendo este o momento chave do título.

Reforçado logo a seguir quando Fontes saiu de estrada. Isto significou que Teodósio ficou em segundo, a 8.5s de Bruno, mas com mais de um minuto de avanço face a Armindo Araújo, o único que lhe podia roubar pontos.

A partir daqui, bastaria a Teodósio levar o carro inteirinho até ao fim naquela posição. Só um azar mecânico ou erro lhe poderia roubar o título.

E o algarvio não meteu um pé fora do sítio, levando o carro até à enorme desta que ‘rebentou’ em Portimão, assegurando o seu primeiro título absoluto de ralis no CPR.

Bruno Magalhães venceu merecidamente o rali, levou a luta até ao limite, mas esta era a vez de Teodósio.

Com três candidatos ao título separados por 10.6s no final do primeiro dia, o momento chave do rali e do campeonato deu-se nas duas primeiras especiais de sábado, quando Teodósio passa Fontes, chega a segundo, ficando totalmente à vontade, quando o homem do Citroën saiu de estrada no troço seguinte. Não precisava de atacar Bruno, e Armindo estava a mais de um minuto. Foi só levar o ‘brinquedo para casa’…