Troféu Toyota Gazoo Iberian Cup apresentado | AutoSport

A Toyota Espanha, a Toyota Caetano Portugal e a Teo Martin Motorsport juntaram esforços para criar um troféu monomarca de ralis que certamente vai suscitar o interesse de muitos.

Com base no Modelo de estrada Toyota Yaris GR, muito elogiado por toda a crítica internacional, o Troféu Toyota Gazoo Iberian Cup irá levar para os troços de rali o pequeno Yaris GR.

Com 8 provas por temporada (4 em Portugal e 4 em Espanha) a competição visa servir de rampa de lançamento para jovens talentos que pretendam competir nos ralis com uma plataforma com uma boa relação preço competitividade.

A experiência da Teo Martin, cujo patrão ficou rendido ao pequeno GR, permitirá a modificação deste modelo de estrada transformando-o numa verdadeira máquina de competição.

Os elogios à máquina, e o entusiasmo pelos responsáveis do projeto são evidentes, pois a qualidade da base permite almejar a prestações dignas de nota. Com a Teo Martin a colocar o carro nas mais difíceis condições, testando em Espanha, Portugal e Itália a fiabilidade está assegurada pois foram quase inexistentes os problemas no modelo que serviu de cobaia. Com prémios na ordem dos 250 mil euros por época este troféu promete tornar se numa referência.



Esta nova competição da marca nipónica, cujas três primeiras temporadas estão confirmadas —2022, 2023 e 2024— e segundo a Toyota terá uma excelente relação preço/desempenho, marcará o regresso da marca nipónica ao mundo dos troféus e ralis promocionais como marca oficial.

O modelo escolhido foi o novo Toyota GR Yaris, carro que mais expectativa tem gerado entre clientes, fãs e imprensa especializada nos últimos anos no mundo automóvel.

As inscrições para o troféu estão abertas a partir de 16 de julho em ([email protected]) para uma competição que irá atribuir mais de 250.000 Euros em prémios.

Usando como base o modelo de estrada, com uma carroçaria leve e rígida, um motor 1.6 litros Turbo, de três cilindros e o novo sistema GR-FOUR de tração às quatro rodas, para um peso de apenas 1.280 kg, os técnicos da MSi desenvolveram uma preparação específica que se focaliza principalmente na segurança.

Fique atento, temos muito mais informações para divulgar.