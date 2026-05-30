Troços do Rali de Lisboa do agrado dos pilotos, com uma ou outra ‘reserva’

O primeiro dia do Rali de Lisboa deixou uma perceção globalmente positiva entre os pilotos quanto à qualidade e ao potencial do traçado, mas também expôs reservas claras sobre a configuração de algumas especiais, sobretudo devido às elevadas velocidades e à constante variação de aderência.

Entre elogios ao desenho da prova e críticas à rapidez de certos setores, o balanço do pelotão foi marcado por um consenso alargado com algumas ‘aspas’: o rali é exigente, competitivo e desafiante, mas nem todos os troços recolhem aprovação unânime.

A principal nota dissonante surgiu de Pedro Almeida, que questionou frontalmente o segundo troço do percurso. Apesar de ter sido o mais rápido nessa especial, o piloto não escondeu a discordância: “acho uma estupidez” e “até devia ser cancelado esse troço”, afirmou, justificando a crítica com as velocidades elevadas em zonas entre habitações e com a dificuldade em retirar prazer desportivo a um setor que considera excessivamente arriscado.

Entre o desafio e o risco

A opinião de Pedro Almeida, porém, não foi totalmente acompanhada pelo restante lote de pilotos. Ruben Rodrigues mostrou-se entusiasmado com a rapidez e espetacularidade dos troços, sublinhando que algumas abordagens são “quase inacreditáveis” nestes carros, enquanto Armindo Araújo preferiu destacar o caráter técnico do rali, apontando a constante mudança de aderência como um dos maiores desafios da jornada.

Também Diogo Marujo se mostrou agradado com o desenho da prova, apesar das dificuldades impostas pela aderência variável, enquanto Gonçalo Henriques considerou Mafra o troço mais complexo, descrevendo-o como o troço mais “manhoso” do rali. Ainda assim, o piloto valorizou o conjunto, assumindo que se trata de uma prova do seu agrado, rápida e tecnicamente interessante.

Prova nova, leitura positiva

Entre os pilotos menos críticos, Ricardo Teodósio e Paulo Neto concordaram na análise à rapidez do segundo troço, embora com graus diferentes de aceitação. Teodósio admitiu gostar da especial, apesar de a considerar muito rápida, enquanto Paulo Neto foi mais direto ao afirmar que esse setor “é rápido demais” e “não tem lógica sequer”, elogiando, por outro lado, os restantes troços.

Rui Madeira, conhecedor profundo destas estradas, reconheceu interesse no desenho encontrado pela organização depois das alterações impostas pela tempestade Kristin, ainda que admitindo preferência por anteriores versões de alguns setores. Já João Barros, Rafael Rego e João Rodrigues deixaram uma leitura francamente positiva: falaram em troços “muito giros”, “espetaculares” e até entre os melhores que já disputaram em asfalto.

Organização elogiada após alterações forçadas

Além da análise desportiva, houve também reconhecimento pelo esforço organizativo. João Rodrigues fez questão de sublinhar as dificuldades enfrentadas pelo CPKA para manter a prova na estrada depois dos constrangimentos causados pela tempestade, considerando que o trabalho realizado pela estrutura merece elogios claros.

Num rali novo para muitos dos protagonistas, o primeiro impacto mostra, assim, uma prova que conseguiu impressionar pela exigência e identidade própria, mas que também abriu debate sobre o equilíbrio entre espetáculo, desafio técnico e segurança. É precisamente nessa tensão que o Rali de Lisboa começa a definir a sua personalidade no panorama nacional.

FOTO AIFA