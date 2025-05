Tripla Coroa para Ricardo Sousa: CPR 2RM, Peugeot Rally Cup Portugal e Ibérica…

Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes, Peugeot Rally Cup Portugal e Peugeot Rally Cup Ibérica foi tudo o que Ricardo Sousa e Luís Marques ganharam duma só ‘assentada’, já que o Rali Terras d’Aboboreira contava para as três competições.

Com a grande maioria dos concorrentes inscritos nas três competições, o CPR 2RM só contou com um ford e um Renault, entre quase duas dezenas de Peugeot 208 Rally4, carros que servem de base a todos os 3 troféus da marca corridos em solo ibérico.

Em termos de luta pela vitória, ao domínio inicial da dupla Rafael Rêgo / Ana Gonçalves, seguiram-se outros protagonistas, primeiro Guilherme Meireles / Pedro Alves, depois Ricardo Sousa / Luís Marques, que encetou uma luta titânica com Helder Miranda / Rui Teixeira, entrando para o último troço do rali separados por um único segundo.

No final, o ranking de tempos colocaria Ricardo Sousa / Luís Marques como vencedores desta dupla contenda, batendo Henrique Moniz / Jorge Diniz por uns ínfimos 3,3 segundos e Sérgio Dias / Bruno Abreu por 34,2 segundos.

No troféu ibérico, ao ser a primeira prova de 2025, as pontuações espelham o alinhamento final do rali; no caso do troféu português, somados os pontos da Aboboreira aos do Algarve, é também Ricardo Sousa quem surge no topo do ranking provisório.

Domínio inicial de Rafael Rêgo

Rafael Rêgo/ Ana Gonçalves estiveram em destaque na noite de ontem (sexta-feira), primeiro dia de rali com apenas três Especiais, uma dela com o estatuto de troço espetáculo. Apostando na velocidade e na regularidade, a dupla começou por se impor na primeira passagem pelos 7,72 km do troço de Amarante, deixando Guilherme Meireles / Pedro Alves a escassos 0,2 segundos e Joni Gonçalves / Paulo Silva a 0,3. Nesta primeira meça de forças, o top-10 coube em seis segundos.

Se as diferenças foram então apertadas, Rêgo aumentou-as nos 6,88 km de Marco 1, onde os uruguaios Nahuel Barba /Santiago Cabrera e Danny Carreira / Marco Vilas Boas foram os segundos e terceiros mais rápidos, ambos a cerca de três segundos da referência. No final do dia, e já depois da Super Especial, Marco Rios de Emoção onde Giovanni Fariña / Alejandro Rodriguez seriam os mais lestos, Rafael Rêgo acabava a etapa com 9,9 segundos de vantagem para Hélder Miranda e com 10,9 segundos para Nahuel Barba.

Das equipas que ficaram pelo caminho neste dia –Miguel Gutierrez / Osel Ruiz e Baptiste Panissié / ThéoPallu – apenas os franceses regressariam no segundo dia, sob o estatuto de Super Rally, lutando pelos tempos nos troços e tentando recuperar posições na classificação.

No sábado correu-se o dia dois deste Rali Terras d´Aboboreira, começando, de novo, com Rêgo a mandar nas hostes nos 6,88 km de Marco 2, ali dilatando a sua vantagem para Miranda, numa especial onde também Meireles aumentava o ritmo, tentando chegar-se ao líder da prova. Estes três “Leões” foram os mais rápidos nos 6,88 km, deixando Ricardo Sousa / Luís Marques– os vencedores no Algarve –com o quarto melhor tempo e Sérgio Dias/ Bruno Abreu a fechar o top 5. Seguir-se-ia a ES5 (Baião; 12,82 km), troço que viria a ser neutralizado devido a um acidente com um dos pilotos da categoria Rally2.

Meireles foi o mais rápido nos 14,07 km de Marão 1, a última especial da manhã de sábado, dando um pulo significativo na geral, aproveitando, também, o facto de Rêgo ter perdido cerca de 11 segundos. Seguido de Álex Español e Nahuel Barba, o piloto luso venceu essa ES6, galgando três posições até ao 2º lugar.

No final da secção matinal, Rêgo liderava com 7,8 segundos de vantagem para Meireles e Barba fechava o top 3 com 11,7 segundos de diferença. Seguiam-se Miranda (a 11,9 segundos) e Sousa (a 17,4 segundos), todos com esperanças em acabar a prova nos lugares do pódio e até numa eventual vitória, bastando-lhes realizar boas prestações ao cronómetro nos cerca de 63 km dos 4 troços que ainda faltavam disputar e esperar por eventuais azares dos adversários.

E foi isso que aconteceu a dois deles, acabando com o sonho de Rafael Rêgo de vencer este Rali Terras d’Aboboreira nos 7,72 km da segunda visita a Amarante, tal como aconteceu com Nahuel Barba, o então terceiro classificado. Ambos ficaram pelo caminho num troço em que Guilherme Meireles foi o mais rápido, ascendendo, por isso, à liderança do rali desenhado no triângulo Amarante, Baião e Marco de Canaveses. Ricardo Sousa seguiu-o de perto, dele distando, após esta especial, pouco mais de 12 segundos, tendo atrás de si Hélder Miranda a uns parcos 1,5 segundos.

Ambos seguiam à frente de outras lutas que se desenhavam ao longo do top-10, entre o 4º lugar de Giovanni Fariña e o 10º de Danny Carreira, algumas presas por intervalos de 6 décimas de segundo e outras por cerca de uma dezena de segundos.

Mas era a luta pelos lugares do pódio e pela vitória que concentrava as atenções, pois no troço seguinte, os longos 21,13 km de Aboboreira, o mais rápido viria a ser Sousa, batendo Miranda por 8,4 segundos, beneficiando do atraso de Meireles, que perdeu 15,3 segundos. O outsider nesta luta viria a ser Henrique Moniz, o segundo mais rápido no troço, a 5,6 segundos do melhor crono.

Com isso, o vencedor do Rallye do Algarve subia a um provisório 1º lugar, com uma vantagem de 2,5 segundos para o anterior líder e de 9,9 segundos para Miranda. Atrás deles, Fariña e Moniz discutiam o 4ª lugar, à espreita de qualquer percalço entre os homens da frente, enquanto Alex Español, Gil Antunes, Joni Gonçalves e Sérgio Dias lutavam taco a taco pela 6ª posição, com duas mãos cheias de segundos entre os quatro.

Decisão na Power Stage

Seguiu-se a repetição dos 14,7 km da especial de Marão, onde os dominadores se invertiam em termos de ordem, com Meireles a entregar os pontos e a ficar fora de prova. Dias era o mais rápido, batendo Moniz por meio segundo e Miranda por 3,2 segundos, num troço onde Sousa perdeu algum tempo. Ou seja, a uma (longa) especial do final do rali nada estava decidido. Ricardo Sousa mantinha-se à frente, mas a vantagem sobre Miranda era de apenas… 1 segundo.

Para fechar a contenda e acabar com todas as indefinições, a organização guardou a repetição da especial da Aboboreira, com o estatuto de PowerStage, onde os seus derradeiros 21,13 km ditariam o desfecho da prova.

Nesta especial de classificação, Moniz foio mais rápido, batendo Dias por uns expressivos 14,6 segundos e Gil Antunes por 16,6 segundos, com os três pilotos a somar, os pontos adicionais. Quanto a Helder Miranda, ficaria pelo caminho com a meta à vista, no que seria um final inglório.

Findos os 101,67 cronometrados das 9 Especiais efetivamente corridas, ver-se-iam consagrados Ricardo Sousa / Luis Marques, como vencedores da prova do Campeonato de Portugal de Ralis 2 Rodas Motrizes, Peugeot Rally Cup Portugal e Peugeot Rally Cup Ibérica.

Impuseram-se o final do rali a Henrique Moniz / Jorge Diniz por apenas 3,3 segundos e a Sérgio Dias / Bruno Abreu por uns mais confortáveis 34,2 segundos. Acrescente-se que Gil Antunes / Alexandre Ramos ficaram a uns ínfimos 8 décimos de segundo de poderem subir ao pódio.

No final da prova, Ricardo Sousa, que somoua melhor posição no Campeonato de Portugal de Ralis / 2 Rodas Motrizes e também na categoria RC4, comentou o resultado: “Foi um rali realizado em superação, com uma vitória tirada a ferros e quase no limite, em que lidámos com pequenos problemas no carro que, felizmente, a minha equipa técnica foi conseguindo resolver. Fomos evoluindo ao longo do rali e atacámos onde pudemos, tentando depois gerir as diferenças para os nossos adversários mais diretos”.

“Estou agora consciente de que levantei o pé um pouco demais no último troço, quando vi o Hélder Miranda parado, e que isso me ia custando caro, pois o Henrique Moniz fez uma última especial a dar tudo. Felizmente conseguimos esta vitória que quero dedicar a toda a equipa Prolama e à minha família e amigos, bem como a todos os que puxam por nós nos troços. Espero que este resultado, em conjunto com a também vitória no Algarve, nos ajudem a desbloquear as verbas necessárias para podermos continuar nos dois troféus, português e ibérico. Vamos acreditar que sim”, acrescentou o piloto.

Classificação

1º Ricardo Sousa / Luís Marques, 1h 09m 13,4s

2º Henrique Moniz/ Jorge Diniz, a 3,3s

3º Sérgio Dias / Bruno Abreu, a 34,2s

4º Gil Antunes / Alexandre Ramos, a 35,0s

5º Giovanni Fariña (1º Júnior) / Alejandro Rodriguez, a 41,4s

6º Alex Español / Borja Odriozola, a 1m 02,7s; 7º Joni Gonçalves / Paulo Silva, a 1m 24,2s; 8º Javier Cañada / Aday Ortiz, a 3m 10,5s; 9º Danny Carreira (2º Júnior) / Marco Villas Boas, a 4m 50,8s; 10º Filipe Nogueira / Pedro Figueira, a 5m 27,6s; 11º Rafael Antunes (3º Júnior) / Nuno Batalha, a 24m 09,6s; 12º Baptiste Panissié / ThéoPallu, a 31m 44,0s; 13º Iago Gabeiras / Ian Quintana, a 42m 55,3s.

Desistências: Eduardo Santos (Júnior) / José Marques (não alinhou); Miguel García / ÓselRoman (ES2); Francisco Custódio (Júnior) / Nuno Carvalhosa (ES4); João Andrade / Pedro Santana (ES6); Rafael Rêgo (Júnior) / Ana Gonçalves (ES7); Nahuel Barba / Santiago Cabrera (ES7); Guilherme Meireles (Júnior) / Pedro Alves (ES9);Hélder Miranda / Rui Teixeira (ES10).

Todos em Peugeot 208 Rally4. Piloto Júnior: nascido em ou após 1 de janeiro de 1998.