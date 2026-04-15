Toyota reforça aposta no CPR com Rafael Rego: evoluir com controlo, adaptação e aprendizagem

Num contexto em que o Campeonato de Portugal de Ralis apresenta um conjunto de pilotos veteranos que vão encontrar vários jovens ‘lobos’ a querer suplantar-lo no que já foi apelidado de “Luta de Gerações” no principal campeonato de ralis português, na Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal, que este ano apresenta duas equipas oficiais, dois Toyota GR Yaris Rally2, Rafael Rego é, aos 20 anos, de longe, o piloto com maior potencial de crescimento, pois com tão tenra idade chega a uma equipa oficial.

Tendo pela frente um natural percurso de aprendizagem, não deve este ano surgir muito nas lutas da frente, mas daqui a algum tempo, dependendo da rapidez da sua evolução, vamos começar a vê-lo com cada vez maior consistência nos lugares da frente, sendo certo que tem um futuro promissor pela frente caso agarre bem na oportunidade que tem em mãos.

A Toyota optou por uma aposta simultânea de competitividade imediata e formação, ao integrar um modelo de progressão de pilotos que a Toyota tem vindo a aplicar noutros contextos internacionais.

Em Amarante, para lá de Pedro Almeida / António Costa, estreiam-se também Rafael Rego / Ana Gonçalves, assumindo a ambição de defender o estatuto conquistado sem perder de vista a renovação geracional sendo que a estreia de Rafael Rego no escalão Rally2 constitui um dos principais focos deste início de temporada. Integrado no FPAK Junior Team, o jovem piloto chega a um carro oficial com uma abordagem prudente, mas determinada.

“Os meus planos para este rali passam por evoluir de forma consistente e gradual ao longo de toda a prova. O principal objetivo é ir ganhando cada vez mais confiança ao volante, melhorando a adaptação ao carro e às condições do percurso. Quero focar-me em conduzir de forma limpa, evitando erros desnecessários, e aproveitar cada especial para aprender mais sobre o comportamento do carro. Com o avançar do rali, a ideia é aumentar o ritmo de forma progressiva, sempre com controlo, para conseguir extrair o melhor desempenho possível.”