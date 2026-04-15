Toyota reforça aposta no CPR com dois GR Yaris Rally2 oficiais

A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal arranca o Campeonato de Portugal de Ralis (CPR) 2026 com um marco inédito: pela primeira vez, alinha com dois Toyota GR Yaris Rally2 oficiais numa prova nacional, no Rali Terras D’Aboboreira, que se disputa entre 17 e 18 de abril, em Amarante, Baião e Marco de Canaveses.

A jornada inaugural do CPR, também pontuável para o FIA European Rally Trophy, soma 390,18 quilómetros, dos quais 125,29 contra o cronómetro, distribuídos por oito classificativas de terra. Reconhecida pela exigência mecânica e seletividade, a prova surge como primeiro grande teste da época para a estrutura campeã de Marcas em 2025.

Estrutura campeã cresce em 2026

Depois de conquistar o título de Marcas no CPR em 2025, com quatro vitórias à geral e 45 triunfos em especiais, a formação portuguesa da Toyota reforçou o investimento desportivo e associou-se ao programa FPAK Junior Team. Em Amarante, a equipa apresenta Pedro Almeida, navegado por António Costa, e Rafael Rego, acompanhado por Ana Gonçalves: “Vamos encarar esta primeira prova com muita motivação. Estrear um carro novo traz sempre um período de adaptação”, afirmou Pedro Almeida, sublinhando a ambição de “estar o mais próximo possível dos primeiros lugares”.

Rego estreia-se entre os Rally2

Rafael Rego, uma das apostas da nova geração, assume uma abordagem progressiva. O jovem piloto explicou que o objetivo passa por evoluir “de forma consistente e gradual”, privilegiando uma condução limpa e a adaptação ao carro.

A presença da Toyota no arranque do CPR será ainda reforçada por várias equipas internacionais e por Rúben Rodrigues, que prossegue em 2026 ao volante do GR Yaris Rally2.