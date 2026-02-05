Toyota não imporá ordens de equipa no Mundial de Ralis de 2026

Akio Toyoda, presidente da Toyota Gazoo Racing, garantiu que a equipa não imporá ordens de equipa durante a temporada de 2026 do Mundial de Ralis, reforçando a filosofia de longa data centrada nos pilotos. Falando numa mesa redonda com a comunicação social no Rali de Monte-Carlo, Toyoda sublinhou que acolhe com agrado a perspetiva de os seus pilotos competirem livremente nos troços, mesmo em duelos internos.

“A Toyota é uma equipa de pilotos em primeiro lugar”, afirmou. “Queremos criar condições para que os pilotos possam competir em igualdade de circunstâncias.”

Plantel reforçado sem interferências

Com um alinhamento de luxo para 2026 – Elfyn Evans, Sébastien Ogier, o estreante em ascensão Oliver Solberg e ainda Sami Pajari e Takamoto Katsuta – , o potencial para rivalidades internas é elevado. Toyoda deixou claro, contudo, que a direção não intervirá para manipular resultados.

“Não haverá ordens de equipa específicas para pilotos concretos”, confirmou. “Estamos a tentar criar uma competição verdadeira entre os pilotos. Assim, qualquer um pode vencer no final. Acho que isso será emocionante de acompanhar.”

Excitação com margens apertadas

Em vez de ver diferenças mínimas como risco, Toyoda confessou que aprecia ver os seus carros separados por décimas nos tempos de classificação, espelhando o ambiente competitivo que pretende fomentar na Toyota Gazoo Racing: “Torna tudo mais interessante este ano, porque após Elfyn vem o Seb. Mas acima dos veteranos, temos o estreante Oliver a competir com grande força. Isso torna a situação ainda mais empolgante”, observou. Toyoda concluiu: “Queremos criar condições para que os pilotos possam competir em igualdade. Assim, qualquer um pode vencer no final.”