Toyota GR Yaris Rally2: máquina vencedora, agora em Portugal…

Não se esperava menos por parte da Toyota, basta olhar para o seu passado recente quando falamos de ralis, pelo que não foi com grande surpresa que testemunhámos a competitividade do novo Toyota GR Yaris Rally2, que rapidamente se colocou lado a lado em termos de performance com os seus fortes adversários da Skoda, Citroën, Hyundai e Ford, sendo claramente o mais jovem de todos, portanto, o que tem mais potencial por alcançar.

O Toyota GR Yaris Rally2 tornou-se num caso de sucesso imediato. As suas caraterísticas mecânicas e as capacidades dinâmicas fizeram do GR Yaris uma referência e um dos porta-estandartes da marca.

A ligação da Toyota aos ralis sempre foi forte e a marca quis transpor o sucesso do GR Yaris para os troços. E tendo com base o sucesso da operação da marca no WRC, onde tem dominado, a Toyota quis dar uma máquina vencedora a clientes que procurem um carro de ralis competitivo para a categoria Rally 2, a porta de acesso ao topo da pirâmide dos ralis.

Nasceu então o GR Yaris Rally2, que se estreou no mítico Rallye de Monte Carlo deste ano. Desde então, a nova máquina tem mostrado o seu potencial e os números não enganam.

Com (para já) 34 carros no ativo, o GR Yaris Rally2 já amealhou 12 triunfos e 40 pódios, em 125 começos (58 eventos). São já 133 classificativas ganhas. Números espantosos para um carro que ainda dá os primeiros passos e continua o seu processo de maturação. No Rali Vinho Madeira, a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal pretende dar continuidade a este sucesso, e o que se espera para lá disso é que a Toyota venha de forma oficial para os ralis, com um projeto que ainda se estará para ver como será e que honre o final dos anos 90, quando a marca teve um projeto oficial em Portugal que culminou com dois títulos de Pedro Matos Chaves em 1999 e 200.

O ano de 1999 ficou marcado pelo primeiro título de um WRC em Portugal. Depois de um ano de adaptação de Pedro Matos Chaves ao Toyota Corolla WRC, em 1999, apesar de ter perdido para Adruzilo Lopes no asfalto do Casino da Póvoa, Chaves venceu na terra de Fafe e Oliveira do Hospital, e foi o melhor português no SATA Rallye Açores, abrindo o caminho para o seu primeiro título de Campeão Nacional de Ralis.

No ano seguinte, 2000, segundo título de Pedro Matos Chaves, um ano com quatro marcas com WRC em Portugal. Adruzilo Lopes (Peugeot 206 WRC), Rui Madeira (SEAT Cordoba WRC), Pedro Matos Chaves (Toyota Corolla WRC) e Fernando Peres (Ford Escort WRC) deram corpo a um plantel de luxo, um dos campeonatos mais interessantes de que há memória. Chaves venceu cinco ralis, Lopes, quatro, e tudo se decidiu apenas na última prova, com vantagem para o homem da Toyota.

Por esta herança e agora que a Toyota tem um carro hiper-competitivo, espera-se que o seu caminho se estenda de novo ao Campeonato de Portugal de Ralis, já em 2025. Este sinal dado agora no Rali da Madeira, só deixa água na boca…