Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal acelera presença nos ralis

A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal está prestes a estrear em Portugal o novo Toyota GR Yaris Rally2 da marca, que tão boa conta de si está a dar no Mundial e Europeu de Ralis com vitórias e pódios.

Não foi preciso esperar muito tempo para que a Toyota percebesse que tinha construído um excelente carro, e que está somente na sua fase inicial de utilização e consequentemente, evolução, pelo que foi uma boa surpresa a possibilidade da Toyota se estrear em Portugal numa das suas melhores provas, e logo com um piloto português que tem boas possibilidades de lutar de imediato pelo triunfo na prova da ‘sua’ Ilha, a Madeira.

Claramente, a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal está a reforçar a sua presença no desporto motorizado nacional, e tendo em conta que tem um carro competitivo, as perspetivas são boas para que este ‘one off’ para já com Alexandre Camacho no Rali da Madeira, se possa estender no futuro para uma participação de âmbito mais alagado, mas isso é algo que vamos ter que esperar para ver, mas que, ao que tudo indica, é quase certo…

Depois da continuada aposta no todo-terreno com a Hilux T1+, desde 2022 com o troféu monomarca Toyota Gazoo Racing Iberian Cup com o GR Yaris RZ e da estreia bem-sucedida na velocidade com o GR Supra GT4 Evo, onde em pouco tempo se tornou já numa das referências, é com naturalidade que a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal procura acelerar a sua presença nos ralis, claramente, a disciplina mais forte do desporto motorizado em Portugal. Portanto, pela lógica…

E para atingir esse objetivo, a máquina escolhida é o Toyota GR Yaris Rally2. Os Rally2 representam a categoria logo abaixo do WRC, o topo da pirâmide dos ralis. Os carros desta regulamentação competem em campeonatos nacionais, internacionais e em provas do mundial de ralis. E depois do sucesso na categoria máxima dos ralis, a Toyota aposta agora em repetir esse sucesso nos Rally2.

Para já, a entrada é em grande, porque a entrada da Toyota nos ralis, confirmada que está a participação do Toyota GR Yaris Rally2 com Alexandre Camacho & Carlos Magalhães no Rali Vinho Madeira, dá-se logo para o ‘topo’, e para as lutas pelas vitórias, o que se espera que o vencedor das últimas três edições do Rali vinho Madeira e que já triunfou outras três, desde 2017, possa fazer na próxima prova do Campeonato da Madeira e de Portugal de Ralis.

Como toda a gente sabe, o Rali Vinho Madeira é um dos pontos altos do calendário dos ralis nacionais, pela exigência dos troços, pela incerteza da meteorologia, pela beleza do cenário e acima de tudo pela paixão que os madeirenses têm pelos ralis, que é mesmo um ‘case study, pois a paixão pelos ralis na Madeira fica provavelmente acima do futebol. Basta ver o colorido das estradas nas provas do CRM, e especialmente, no Rali Vinho Madeira.

A prova tem também cariz internacional, pois pontua para o ERT European Rally Trophy. O palco perfeito para a estreia do Toyota GR Yaris Rally2 em ralis de asfalto em Portugal.

A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal recorreu a Alexandre Camacho, piloto que já triunfou nesta prova por 6 vezes (em 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023) e o co-piloto Carlos Magalhães, substituindo Pedro Calado, que não poderá participar por motivos pessoais.

Alexandre Camacho foi a escolha óbvia para a estreia do GR Yaris Rally 2, que tem as cores da Play Racing e Pirelli.

A ambição da Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal é grande. O objetivo passa por lutar pela vitória na prova madeirense e para garantir as melhores condições, a equipa portuguesa organizou um teste no norte do país. Esta foi a primeira oportunidade de Alexandre Camacho sentir as sensações da sua nova máquina. O teste decorreu durante o dia de hoje e o piloto madeirense saiu do teste com boas sensações:

“Estou muito satisfeito com este teste. Já esperava que o GR Yaris Rally 2 fosse um bom carro e as expetativas não foram defraudadas. O carro mostrou ter muito potencial e as primeiras sensações foram muito positivas. No entanto, este foi apenas um primeiro contacto e há ainda alguns pormenores que terão de ser trabalhados, o que é habitual em competição. Mas tenho a convicção que estaremos 100% preparados no arranque do Rali Vinho Madeira e que estaremos na luta pela vitória”.

Também o navegador Carlos Magalhães deu as suas primeiras impressões nesta estreia na máquina nipónica: “É um privilégio poder estar ao lado do Alexandre Camacho para o Rali Vinho Madeira, uma das melhores provas do nosso calendário. Foi uma chamada de última hora, mas que aceitei de imediato. Este teste serviu já para eu e o Alexandre iniciarmos o trabalho conjunto com o GR Yaris Rally 2, que neste primeiro teste impressionou. Acredito que temos o carro certo para lutarmos pela vitória.”

A Toyota Caetano Portugal está a fazer uma grande aposta no motorsport nacional, com projetos vencedores. A estreia do GR Yaris Rally2 insere-se nessa estratégia de fazer das competições nacionais uma montra de eleição para os produtos Toyota: “Esta aposta no projeto do Toyota GR Yaris Rally2, está inserida na estratégia de solidificar a Toyota Racing nas principais competições do desporto motorizado nacional. Criando emoção em torno da Toyota e dos modelos de estrada da marca”, referiu Ricardo Amaral, Diretor de Marketing, Comunicação e Produto da Toyota Caetano Portugal.

De 1 a 3 de agosto, a Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal vai estar entre os maiores nomes dos ralis em Portugal para conquistar o seu lugar e mostrar a valia do Toyota GR Yaris Rally2.