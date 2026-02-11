Toyota aposta em Rafael Rêgo e Ana Gonçalves no CPR 2026: “ano de aprendizagem”
A Toyota Gazoo Racing Caetano Portugal reforça em 2026 a aposta no talento nacional ao confirmar Rafael Rêgo e Ana Gonçalves como uma das duplas oficiais para o Campeonato de Portugal de Ralis, ao volante de um GR Yaris Rally2. A formação integra a estratégia global da marca de promover jovens pilotos portugueses em programas estruturados, num contexto competitivo de alto nível.
Com uma frota alargada e presença reforçada em três disciplinas, a Toyota assume uma orientação clara para a valorização de novos talentos, articulando o projeto de ralis com a ligação ao FPAK Junior Team e com um compromisso declarado com inovação e excelência técnica.
Trajetória em rápido crescimento de Rafael Rêgo
Aos 20 anos, o lisboeta Rafael Rêgo é apontado como um dos talentos emergentes dos ralis nacionais. Estreou-se em 2023, no Rali de Lisboa, e teve uma ascensão rápida: destacou-se no FPAK Junior Team, embora um erro no Rali Vidreiro tenha comprometido as ambições de título, foi vice-campeão e em 2024 deu o salto para o CPR 2RM, onde começou a evidenciar ritmo e resultados consistentes, evolução que consolidou em 2025 apesar de alguns altos e baixos.
Rêgo conta já com várias exibições de destaque nas duas rodas motrizes e em troféus monomarca, evidenciando velocidade pura e capacidade de ataque, faltando agora consolidar a regularidade ao mais alto nível. É precisamente esse passo que a Toyota pretende acelerar, oferecendo-lhe um Rally2 oficial e uma estrutura profissional para harmonizar talento, rapidez e consistência.
Ano de aprendizagem com olhos no futuro
O próprio piloto admite que este é “um salto muito grande” na carreira e define 2026 como um ano assumidamente de aprendizagem, com o objetivo principal de ganhar experiência, criar bases sólidas e, a médio prazo, devolver grandes resultados à equipa e visibilidade acrescida aos patrocinadores.
Rafael Rêgo manifesta ainda o desejo particular de regressar ao Rali de Lisboa já ao volante do GR Yaris Rally2, prova que considera “o rali da sua terra” e onde diz identificar-se de forma especial. Com esta aposta, a Toyota reforça a renovação geracional no CPR e consolida-se como uma das principais plataformas de lançamento de jovens valores nos ralis portugueses.
