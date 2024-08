TOP 30 das menores diferenças no CNR/CPR

Apesar do cada vez maior equilíbrio nos resultados das provas do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali Cidade de Guimarães de 2014 mantém-se, 10 anos depois, no topo das provas com menor diferença entre primeiros e segundos classificados.

Nesse rali, Pedro Meireles bateu Ricardo Moura por 0,3 décimos de segundo, batendo o segundo melhor resultado de sempre, precisamente pela mesma margem, no duelo que opôs José Pedro Fontes a Ricardo Teodósio no Rallye Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande de 2019.

Um facto curioso que se extrapola da lista abaixo, é que sete dos 30 resultados mais equilibrados aconteceram nos últimos cinco anos, o que é uma boa prova do equilíbrio no nosso principal campeonato de ralis, 23% de 30 ralis é uma boa percentagem quando se trata de quatro décadas de provas. E ainda mais se falarmos do top 10, com a percentagem a subir para 30%, 35% se olharmos para o top 20. Curiosamente, o Rali Estrela e Vigorosa 1992 está no ‘pódio’ desta lista, quando Fernando Peres bateu Jorge Bica por um segundo certinho, há 32 anos.

Top 30

1 – Rali Cidade de Guimarães 2014 – 0,3s (Pedro Meireles vs Ricardo Moura)

2 – Rallye Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande 2019 – 0,6s (José Pedro Fontes vs Ricardo Teodósio)

3 – Rali Estrela e Vigorosa 1992 – 1s (Fernando Peres vs Jorge Bica)

3 – Rali Vinho Madeira 2016 – 1,0s (José Pedro Fontes vs Alexandre Camacho)

5 – Rali Serras de Fafe 2014 – 1,3s (Pedro Meireles vs Martin Kangur)

6 – Rali da Água – Transibérico – Eurocidade Chaves/Verín 2023 – 1,8s (Kris Meeke vs Armindo Araújo)

7 – Rali Alto Tâmega 1987 – 2s (Joaquim Santos vs Manuel Mello Breyner)

7 – Rali Terras d’Aboboreira 2022 – 2,0s (Miguel Correia vs Armindo Araújo)

9 – Rali Nordeste Transmontano 2005 – 2,3s (Miguel Campos vs José Pedro Fontes)

10 – Rali de Castelo Branco 2017 – 2,6s (José Pedro Fontes vs Carlos Vieira)

10 – Rallye Vidreiro – Centro de Portugal Marinha Grande 2020 – 2,6s (Pedro Meireles vs Ricardo Teodósio)

12 – Rali Terras d’Aboboreira 2021, 2,8s (Ole Christian Veiby vs Pepe Lopez)

13 – Rali Cidade Oliveira do Hospital 1995 – 3,0s (Paulo Meireles vs Jorge Bica)

13 – Rali Solverde 1996 – 3,0s (Fernando Peres vs Adruzilo Lopes)

13 – Rali Targa – Vieira do Minho 2012 – 3,0s (Ricardo Moura vs Pedro Peres)

16 – Rali da Água – CIM Alto Tâmega 2021, 3,5s (José Pedro Fontes vs Bruno Magalhães)

17 – Rali Vinho da Madeira 2024 – 3,7s (Diego Ruiloba vs Alexandre Camacho)

18 – Rali Vidreiro-Centro de Portugal 2015 – 3,9s (Ricardo Moura vs José Pedro Fontes)

19 – Rali Casino de Espinho 2017 – 4,0s (José Pedro Fontes vs Carlos Vieira)

19 – Rali James Póvoa do Varzim 1982 – 4s (António Rodrigues vs Joaquim Moutinho)

19 – Rali Cidade Oliveira do Hospital 2000 – 4,0s (Pedro Chaves vs Rui Madeira)

19 – Rali Vinho Madeira 2014 – 4,0s (Bruno Magalhães vs José Pedro Fontes)

23 – Rali Vinho Madeira 2003 – 4,8s (Miguel Campos vs Bruno Thiry)

24 – Rali Amarante Baião 2018 – 5,0s (José Pedro Fontes vs João Barros)

25 – Rali Castelo Branco 2018 – 5,2s (Ricardo Teodósio vs José Pedro Fontes)

26 – Rali Vinho Madeira 2008 – 5,4s (Nicolas Vouilloz vs Giandomenico Basso)

26 – Rali Vinho Madeira 2015 – 5,4s (Bruno Magalhães vs Miguel Nunes)

28 – Rali Centro de Portugal 2010 – 5,8s (José Pedro Fontes vs Miguel Campos)

29 – Rali Casinos do Algarve 2004 – 5,9s (Miguel Campos vs Ricardo Teodósio)

30 – SATA Rali Açores 2014 – 6,2s (Bernardo Sousa vs Kevin Abbring)

