Top 30 das menores diferenças no CNR/CPR: Top 3 em seis décimos…

Para demonstrar a competitividade do Campeonato de Portugal de Ralis em 2025, é pertinente recordar que duas provas entraram diretamente para o segundo e quarto lugar no Top 30 das menores diferenças de sempre na história do CNR/CPR: o Rali de Castelo Branco e Vila Velha de Ródão 2025, que garantiu o 2.º lugar com uma margem final de 0,5 segundos entre Dani Sordo e Kris Meeke, e o Rallye Vidreiro Centro de Portugal 2025, onde 0,8 segundos separaram Dani Sordo de Kris Meeke, diferença que valeu o título de Campeão de Portugal de Ralis ao piloto espanhol.

No Rali de Portugal 2025, apenas 2,7 segundos separaram Pedro Almeida de Armindo Araújo, com Almeida a alcançar a sua primeira vitória absoluta da carreira no CPR.

Em 2024, o Rallye Vidreiro Centro de Portugal 2024, prova que também decidiu o Campeonato de Portugal de Ralis, entrou para o top 7 das provas mais equilibradas da história do Campeonato Nacional/Portugal de Ralis, quando Armindo Araújo venceu José Pedro Fontes no rali que decidiu o título, e Kris Meeke ultrapassou Pedro Almeida na derradeira especial, assegurando os pontos que lhe valeram o campeonato.

Até ao ano passado, um segundo separava os três primeiros. No final de 2025, o top 5 está separado pelo mesmo segundo, resultado de duas novas “entradas”.

Apesar do crescente equilíbrio nas provas do Campeonato de Portugal de Ralis, o Rali Cidade de Guimarães de 2014 continua a deter um recorde impressionante. Onze anos depois, mantém-se como a prova com a menor diferença entre o primeiro e o segundo classificado.

Naquela edição memorável, Pedro Meireles triunfou sobre Ricardo Moura por meros 0,3 décimos de segundo, um feito que superou o segundo final mais renhido de sempre – registado por 0,6 segundos – no duelo entre José Pedro Fontes e Ricardo Teodósio no Rallye Vidreiro Centro de Portugal Marinha Grande de 2019.

Analisando os dados, um detalhe é notável: quatro dos 30 ralis mais disputados ocorreram nos últimos três anos, o que demonstra o quão competitivo se tornou o nosso principal campeonato de ralis.

A prova mais antiga no top 5 continua a ser o Rali Estrela e Vigorosa de 1992, com Fernando Peres a bater Jorge Bica por exatamente um segundo – um desfecho eletrizante que, 32 anos depois, ainda ressoa na história dos ralis nacionais.