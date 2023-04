Thierry Neuville com o Hyundai i20 N Rally1 no Rali Terras d’Aboboreira | AutoSport

No dia 1 de abril, o Rali Terras d’Aboboreira comunicou que “5 viaturas Rally1 irão marcar presença no Rali Terras d’Aboboreira 2023, com vista a preparação ao WRC Rally de Portugal: O nosso evento, será mais que um rali Fiquem atentos!”

Era, claro está, mentira, mas só 80%, porque os outros 20% são verdade: a Hyundai vai marcar presença com o seu Hyundai i20 N Rally1, e o piloto deverá ser Thierry Neuville.

A informação não está ainda confirmada oficialmente, mas deverá sê-lo a qualquer momento…

A derrogação publicada no Boletim Nº1 do Rali Terras d’Aboboreira não deixa dúvidas a ninguém: “Art.º 12.8 Rally1 cars. By derogation from Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting (FPAK) the participation of Rally1 cars is allowed. Participants in Rally1 cars will not do Free Practice and Qualifying, and will be first in the starting order in all sections.”