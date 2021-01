The Racing Factory tem um site: E porque isso é importante?

A The Racing Factory passa a ter também um website. Este é somente mais um exemplo da forma como esta equipa se mostra cada vez mais profissional, mostrando que entende o que é hoje em dia o fenómeno da presença digital. Ainda há hoje em dia quem pense que ter uma página de Facebook ou Instagram é suficiente para comunicar. Sendo importante estar perto dos seus seguidores, poucos sabem é que, por exemplo no Facebook, muito dificilmente um post duma equipa ou de um piloto atinge, sequer, 5% dos seus seguidores, e mesmo para chegar a esse número é preciso que quem recebe em primeiro lugar interaja e comente o suficiente para que o algoritmo do Facebook estenda um pouco mais o alcance. E note bem: dos seus seguidores, aqueles que já conhecem e gostam da equipa/piloto.

Imagine que um jornalista estrangeiro, quer procurar informação sobre um piloto português. Não é no Instagram ou no Facebook que o vai conseguir, embora ajude. Contam-se pelos dedos as páginas de pilotos que têm, sequer, um palmarés. Um perfil. “Como, nasci, cresci o que fiz e onde estou”. Daí a importância de um website dedicado. Ainda bem que a The Racing Factory o percebeu. Eis o comunicado da equipa na íntegra:

“Um ano depois da inauguração das instalações físicas da The Racing Factory, em Santa Maria da Feira, e depois de uma intensa época desportiva de 2020 felizmente recheada de conquistas desportivas, chegou a hora de acelerar também na WEB. A equipa liderada por Aloísio Monteiro, apresenta agora um reforço da presença online que procura complementar a sua já existente atividade nas redes sociais, com a apresentação desta nova página, num trabalho desenvolvido ‘em casa’, uma vez que o website foi integralmente desenvolvido pelo departamento interno de Design, Imagem e Comunicação, em mais uma amostra de que esta estrutura quer apresentar uma gama cada vez mais completa de serviços e soluções que ajude não só os seus clientes a competirem ao mais alto nível, mas que também os apoie no desenvolvimento da sua imagem e consequente reforço de visibilidade do desporto automóvel.

Justino Reis assume que a presença online da The Racing Factory tem sido parte do sucesso e crescimento da equipa em termos mediáticos e este é mais um passo de afirmação da sua posição no mundo digital. “Entrámos no mercado com uma imagem forte e uma presença digital nas redes sociais que tentou marcar pela diferença. Comunicamos regularmente com a comunicação social para que todos tenham acesso às novidades da The Racing Factory e agora damos mais um passo rumo à globalização, criando uma plataforma digital, adaptada a todos os dispositivos, ao nível que a equipa merece. A presença na WEB é fundamental para que os nossos clientes, ou outros interessados nos serviços prestados pela nossa equipa, possam ter acesso à informação 24 horas por dias, 365 dias por ano.”

Já Aloísio Monteiro destaca “o empenho e capacidade demonstrada pelo nosso departamento interno de Design, Imagem e Comunicação que desenvolveu integralmente esta ferramenta que agora apresentamos. Queremos desta forma demonstrar que também nesta área podemos fornecer a clientes internos e externos soluções eficazes e de qualidade, e ajudá-los a evoluírem e melhorarem a sua imagem e comunicação. Fiquem atentos, pois esta plataforma está já desenvolvida para albergar outras novidades de mais áreas de negócio que pretendemos desenvolver e que gradualmente irão ser apresentadas e disponibilizada informação online.” A partir de hoje, 29 de Janeiro, pode consultar todas as informações sobre a The Racing Factory em: www.theracingfactory.pt