The Racing Factory não vai ao Rally Casinos do Algarve | AutoSport

Com Armindo Araújo e Luís Ramalho a recuperarem das lesões sofridas no acidente ocorrido no Serras de Fafe, a The Racing Factory não estará presente na 2. ª jornada do Campeonato de Portugal de Ralis de 2023. Será a primeira vez que a The Racing Factory não vai competir no CPR, desde que a estrutura sediada em S. Paio de Oleiros se juntou ao campeonato português.

A decisão é consequência lógica da impossibilidade de a dupla campeã nacional Armindo Araújo/Luís Ramalho não poder competir, estando totalmente focada na sua plena e rápida recuperação das lesões sofridas na sequência do acidente sofrido no Rali Serras de Fafe , Felgueiras, Boticas, Vieira do Minho e Cabeceiras de Basto: “É com enorme tristeza que não iremos marcar presença no Algarve. Diria mesmo que sentimos alguma frustração, pois tínhamos muita ambição e expetativas para o rali, não só por ser um desafio novo para todos os participantes no campeonato, mas, sobretudo, porque tínhamos feito algum trabalho prévio no início de época para estar muito fortes neste terreno”, frisa Aloísio Monteiro, CEO da TRF,

O responsável máximo da equipa considera “muito mais importante apoiarmos totalmente o Armindo e o Luís, pois, nesta altura, o foco está totalmente virado para que eles sigam o programa de recuperação à risca. Depois, cá estaremos para que eles voltem ao carro e que nos brindem com as excelentes exibições e os excelentes resultados, que os tornaram o mais fiel exemplo do que é a filosofia competitiva da The Racing Factory. Onde estivermos, estaremos sempre para vencer!”.

Mas, a atividade da “Fábrica de Campeões” não pára.

O ambicioso programa da TRF para 2023 exige que, como destaca Aloísio Monteiro, seja colocada “toda a intensidade e capacidade da nossa estrutura na preparação do início da Peugeot Rally Cup Ibérica, do Campeonato Europeu Júnior de Ralis (JERC) e, como é óbvio, de um meticuloso trabalho com especial enfoque no Rally Islas Canarias, próxima prova do Europeu (ERC).

No Serras de Fafe, a sorte nada quis connosco, mas ficou claramente demonstrado que as nossas equipas têm tudo para lutar pelas vitórias, seja no âmbito nacional, seja no palco europeu. Vamos muito motivados para a prova espanhola, onde temos de somar pontos importantes para poder estar na luta pelo título Europeu!”.