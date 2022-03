The Racing Factory: mais e melhor para 2022 | AutoSport

A The Racing Factory está preparada para o arranque do Campeonato de Portugal de Ralis, Campeonato da Europa de Ralis (FIA ERC) e Peugeot Rally Cup Ibérica, que tem arranque simultâneo, no próximo fim-de-semana, com a realização do Rally Serras de Fafe, Felgueiras, Cabreira e Boticas. Com um total de seis viaturas prontas para dar início à competição, a equipa organizou-se e preparou-se da melhor forma no período de defeso, e está confiante que este será o início de uma grande aventura nos três campeonatos.

Justino Reis, um dos rostos mais visíveis da equipa de Santa Maria da Feira, não esconde a ambição da equipa e confia que, em conjunto com o Team Armindo Araújo, será possível a reconquista do título para o piloto de Santo Tirso. “Vamos olhar para o Campeonato de Portugal de Ralis com todo o empenho e totalmente alinhados com os objetivos dos nossos pilotos. O principal será o de ajudar a dupla Armindo Araújo / Luís Ramalho a conquistarem mais um título de Campeões Nacionais.

Mantemos mutuamente toda a confiança e isso é a prova máxima de que o trabalho está a ser bem delineado. Por outro lado, vamos apoiar o Pedro Almeida no seu regresso às viaturas Rally2, dando-lhe as condições para que consiga atingir rapidamente os seus objetivos, que passam por estar o mais perto possível do topo das classificações nos ralis do CPR”, começou por explicar.

Com os olhos postos no Campeonato de Portugal de Duas Rodas Motrizes, mas sem tirar o foco das competições internacionais, a TRF contará com dois pilotos: Ernesto Cunha e Paulo Roque. Ainda que com ambições diferentes, os programas desportivos dos pilotos acabam por se complementar o que permite à The Racing Factory estar confiante: “O Ernesto Cunha lutou pelo título de Campeão Nacional 2RM em 2021 e acreditamos que o ajudaremos este ano a solidificar as suas prestações para que os resultados continuem a aparecer e vai também estar inserido num mini programa de ERC4, em Fafe e Açores. Em relação ao Paulo Roque, será uma estreia e por isso estamos prontos para apoiar o piloto num processo de crescimentos sustentado, que lhe permita, mais tarde ou mais cedo, começar a lutar pelos seus objetivos”, destacou Justino Reis.

Na vertente internacional, a equipa liderada por Aloísio Monteiro contará com dois pilotos espanhóis. Pep Bassas, que em 2020 competiu ao volante de um Peugeot 208 Rally 4 volta a iniciar um programa ainda não totalmente definido para 2022 no FIA ERC e evolui para um Skoda Fabia R5 em Fafe para um período de adaptação á condução deste tipo de viaturas. Já numa estratégia de crescimento a nível ibérico, a equipa aposta este ano em Iago Gabeiras e na participação deste na Peugeot Rally Cup Ibérica. “Os projetos internacionais são sempre desafiantes. A estrutura cresce, os desafios são maiores e a responsabilidade também. A estrutura tem de acompanhar o crescimento dos projetos da equipa. Este ano vamos ter no Europeu o Pep Bassas que continuará o seu caminho a nível internacional, passando agora para uma viatura da classe Rally2 e cumprirá a sua fase de adaptação. Por outro lado, daremos também suporte ao projeto desportivo do Iago Gabeiras na PRCI, que promete surpreender e dar cartas entre os jovens leões” destacou o Aloísio Monteiro que, enquanto piloto, também participará em alguns ralis do FIA ERC.